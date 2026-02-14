قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويسرا: جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة عمانية
باحث: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنهي عمليًا مسار حل الدولتين
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السلام مع إسرائيل والإطاحة بخامنئي.. صحيفة تكشف عن الخطة السرية لنجل الشاه في إيران

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، عن ما وصفته بـ"الخطة السرية" لرضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، والتي تتضمن السعي للإطاحة بالنظام الحالي في طهران، وصولاً إلى الاعتراف بإسرائيل في حال تسلمه السلطة.

وبحسب التقرير، يسعى رضا بهلوي، الابن الأكبر لآخر شاه لإيران، إلى استغلال حالة عدم الاستقرار الداخلي والضغوط الدولية المفروضة على طهران لإضفاء شرعية بديلة على حكمه، في خطوة يقول إنها قد تعيده إلى دائرة النفوذ السياسي. وتشير المصادر إلى أن جزءاً من هذه الخطوة يتضمن استعداداً للاعتراف بإسرائيل.

نشاط متصاعد في واشنطن

كان بهلوي يدرس في ولاية تكساس عندما أطيح بوالده خلال الثورة الإسلامية عام 1979، وفي عام 1980 أعلن نفسه الوريث الشرعي للعرش. إلا أن العديد من المحللين اعتبروا تلك الخطوة آنذاك بياناً رمزياً أكثر منها مشروعاً سياسياً عملياً.

ووفقا للتقرير، كثف بهلوي، الذي يعد أحد أبرز رموز المعارضة الإيرانية في المنفى، نشاطه في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، مستفيداً من موجة الاحتجاجات التي تساندها الولايات المتحدة والدول الأوروبية وإسرائيل ضد النظام بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي. ويسعى إلى عقد اجتماعات مع مشرعين ودبلوماسيين، والمشاركة في محافل دولية، من بينها مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال مستشاره البريطاني جاستن فورسيث إن "الإيرانيين يريدون ويحتاجون إلى الدعم الأمريكي"، رابطاً بين تصاعد الضغط الدولي والاحتجاجات الداخلية، بحسب ما ورد في التقرير.

شبكة دعم وخطة انتقالية

ووفقاً لمصادر التقرير، بنى بهلوي خلال السنوات الأخيرة شبكة من المؤيدين، تضم خلايا داخل إيران تهدف إلى المساعدة في تنظيم الاحتجاجات وأعمال العصيان المدني. كما يعتمد على وسائل الإعلام الفارسية العاملة خارج البلاد، وعلى دعم الجاليات الإيرانية في الشتات.

وعزز بهلوي حضوره الدولي من خلال زيارات إلى عواصم أوروبية ولقاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتشير التقارير إلى أنه تعهد بأنه في حال وصوله إلى السلطة سيعترف بإسرائيل.

كما نشر خطة انتقالية تقع في 169 صفحة، تتضمن إنشاء "مجلس الانتفاضة الوطنية" وتشكيل حكومة مؤقتة في حال انهيار الجمهورية الإسلامية، في إطار تصور لمرحلة ما بعد النظام الحالي.

مصادر التمويل والتحركات الدولية

من الناحية المالية، يذكر التقرير أنه لا توجد وثائق عامة تشير إلى مصدر دخل دائم لبهلوي، إلا أنه يدير أصولاً ورثها عن عائلته، تشمل عقارات في واشنطن وباريس. كما يحمل جنسية وجواز سفر دبلوماسي من موناكو، وهي معطيات تتيح له مواصلة نشاطه السياسي الدولي.

تحفظات أمريكية واعتراف رمزي

وبحسب التقرير، تواجه أنشطة بهلوي في الولايات المتحدة قيوداً، إذ أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظات بشأن عقد اجتماع رسمي معه، فيما شدد بعض أعضاء الكونغرس على أن اختيار القيادة الإيرانية المستقبلية يجب أن يكون بيد الشعب الإيراني.

ورغم ذلك، يتزايد في واشنطن الاعتراف بأهمية بهلوي الرمزية، حتى في ظل استمرار الشكوك بشأن قدرته على ممارسة سلطة فعلية داخل إيران.

رضا بهلوي إيران الاعتراف بإسرائيل الاحتجاجات في إيران الخطة السرية لنجل الشاه في إيران الإطاحة بخامنئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

زيلينسكي

زيلينسكي: بوتين يخشى نشر قوات دولية في أوكرانيا لأنه يخطط لعودة الحرب

الأمير فيصل بن فرحان و يهودا كابلون

وزير الخارجية السعودي يناقش مع المبعوث الأمريكي جهود مكافحة معاداة السامية والتطرف

أرشيفية

السلام مع إسرائيل والإطاحة بخامنئي.. صحيفة تكشف عن الخطة السرية لنجل الشاه في إيران

بالصور

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

فيديو

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد