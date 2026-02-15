ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الطقس اليوم الأحد 15 فبراير 2026

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد 15 فبراير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على معظم المناطق، ومائل للبرودة في المساء.

الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

سوف تشهد البلاد اليوم طقسًا دافئًا، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال النهار.

يُتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ثم يصبح حارًا في النهار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً.

الرياح والأتربة العالقة

من المتوقع أن تشهد مناطق من محافظة البحر الأحمر نشاطًا في الرياح المثيرة للرمال والأتربة، حيث ستتأثر السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح برياح مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

الطقس في المناطق المختلفة

1. الطقس في القاهرة الكبرى

العظمى: 29 درجة مئوية

الصغرى: 17 درجة مئوية

2. الطقس في الإسكندرية

العظمى: 28 درجة مئوية

الصغرى: 16 درجة مئوية

3. الطقس في مطروح

العظمى: 28 درجة مئوية

الصغرى: 17 درجة مئوية

4. الطقس في سوهاج

العظمى: 31 درجة مئوية

الصغرى: 15 درجة مئوية

5. الطقس في قنا

العظمى: 31 درجة مئوية

الصغرى: 15 درجة مئوية

6. الطقس في أسوان

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 16 درجة مئوية

الحالة الجوية على البحر المتوسط والملاحة البحرية

سحب منخفضة

سيتمركز سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى ومدن القناة، ما قد يؤدي إلى سقوط رذاذ خفيف في بعض المناطق، ولكن سيكون التأثير غير مؤثر بشكل كبير.

اضطراب الملاحة البحرية

من المتوقع أن تشهد سواحل غرب البحر المتوسط اضطرابًا في الملاحة البحرية، خاصة على سواحل: السلوم، مطروح، والعلمين. من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.