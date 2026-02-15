3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية

حسم الزمالك والمصري البورسعيدي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة لدور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

نجح فريق الزمالك في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فاز المصري البورسعيدي على نظيره زيسكو الزامبي، بهدفين نظيفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من الكونفدرالية.

منافس الزمالك والمصري

ويلعب الزمالك أمام أحد فرق المركز الثاني من المجموعات الأخري وهم أولمبيك آسفي المغربي أو مانيما يونيون الكونغولي أو أتوهو الكونغولي

فيما يلعب المصري البورسعيدي أمام أحد فرق المركز الأول وهم الاتحاد الجزائري والوداد المغربي وشباب بلوزداد

على أن يجرى الاتحاد الإفريقي قرعة ربع النهائي لتحديد مواجهات المنافس بشكل رسمي.

وتقام اليوم منافسات الجولة الأخيرة من الكونفيدرالية الإفريقية بين فرق المجموعة الثاني والثالثة.

اتحاد مانيما × نيروبي يونايتد – الساعة 3 عصرًا

الوداد × عزام يونايتد – الساعة 4 عصرًا – beIN Sports HD 8

ديوليبا أي سي × سان بيدرو – الساعة 6 مساء – beIN SPORTS XTRA 6

شباب بلوزداد × أوتوهو – الساعة 6 مساء – beIN Sports HD 5

ستيلينبوش × سينجيدا بلاك ستارز – الساعة 6 مساء – beIN SPORTS XTRA 5