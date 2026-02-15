عمر خيرت يروي حكايات الغرام فى عيد الحب بالأوبرا

أمسية من طراز فريد قدمتها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بمناسبة عيد الحب وعاشها حشد جماهيرى ضخم وأقيمت على مسرح النافورة المغطى، وخلالها روى الموسيقار عمر خيرت حكايات الغرام الموسيقية، ومع ألحانه التى رددت أصداء العشق وعلى نغمات البيانو إنسابت أسمى المشاعر الانسانية.

وداعبت أنامل عمر خيرت، اللونين الأبيض والأسود بـ العرافة والعطور الساحرة، خللى بالك من عقلك، ربيع في العاصفة، حبيبة، في هويد الليل، مسألة مبدأ (۲)، تيمة حب، زى الهوا، دور يا زمن، جيران الهنا، خايف من بكره ليه، الخواجة عبد القادر، هي دي الحياة، ليلة القبض على فاطمة، تيمور وشفيقة، صابر يا عم صابر، عفوا أيها القانون، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، قضية عم أحمد وفيها حاجة حلوة .

جمع الحفل بين عبقرية عمر خيرت الموسيقية وروح عيد الحب بأرقى أساليب الإبداع الإنسانى وتحول الى رحلة وجدانية صيغت بلغة البيانو الساحرة .

عمر خيرت

عيد الحب في أوبرا الإسكندرية

وإمتدت الإحتفالات إلى مدينة الثغر حيث إستضاف أوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " ليتشاركا فى تقديم مجموعة حالمة من المؤلفات العالمية كان منها حب، سواى، قصة حب، سهر الليالى، يا زهرة فى خيالى، أحبك دائماً، خذنى إلى القمر، للأبد، الحب العميق وغيرها .