ارتفاع أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 24 الأعلى قيمة
وفاة الدكتور مفيد شهاب
وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
فن وثقافة

إيه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل حفل عيد الحب في جدة

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد إبراهيم

أحيا الفنان أحمد سعد، حفل غنائي ليلة أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب. 

وظهر أحمد سعد، في الحفل بإطلالة كاجوال، مرتديا شورت وتيشيرت أسودان، وقدم باقة من أغانيه، منها: (طيبة تاني لأ، مكسرات، اليوم الحلو ده). 

أحدث أغاني أحمد سعد 

يذكر أن الفنان أحمد سعد، تألقه الفني طرح أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" من ألحان مدين، احتفالًا بفوز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، وتأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة تعبّر عن الفخر والسعادة، وتؤكد حرص أحمد سعد الدائم على تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع المصري في لحظات الفرح.

أغاني أحمد سعد 

كما طرح المطرب أحمد سعد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «خلينا هنا»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وروج أحمد سعد، لأغنية «خلينا هنا»، عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وكتب: «خلينا هنا.. خلينا هنا.. نفرح مع بعض كلنا، دلوقتي تقدروا تسمعوا خلينا هنا أغنية مهرجان الجونة السينمائي على يوتيوب وكل المنصات من اللينك في البايو». 

أحمد سعد .. شفتشي

أطلق  أحمد سعد، أغنية "شفتشي"، خلال الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم “بيستهبل”.

أغنية "شفتشي" من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.

ويضم الوش الثاني من البوم "بيستهبل" أغنيات "بلونة واتحسدنا واتك اتك وحبيبي ياه ياه وشفتشي" وقرر أحمد سعد طرح أغنيات الوش الثاني بعد النجاح الكبير لأغاني الوش الأول وتصدر أغنياته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات "مكسرات وتاني وبطة وأخويا وبيستهبل".

وكان أطلق النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته بعنوان "اتك اتك" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، في تعاون جديد يجمعه بالمُلحن المبدع مدين، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا في أغنية "حبيبنا".

الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، الذي يواصل تقديم ألحان تحمل بصمته المميزة وتمزج بين الحداثة والطابع الشرقي، فيما جاء التوزيع الموسيقي لـ أحمد طارق يحيى، وفلسطيني، والهندسة الصوتية من خلال الميكس لـ هاني محروس والماستر لـ مازن مراد.

أحمد سعد أغاني أحمد سعد الفنان أحمد سعد عيد الحب جدة السعودية

