الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
هدف أنهى الجدل وأعاد الهيبة وعلى طريقة الحضري.. رونالدو يكتب فصلًا جديدًا من التحدي في الملاعب السعودية
موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
هيئة الاستثمار تطلق المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي
«مكافحة الأورام» و«العلاج على نفقة الدولة» على طاولة الشيوخ في جلسة اليوم
غدا.. الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند لتعزيز العلاقات الثنائية
ذا جارديان تشيد بتألق محمد صلاح: عاد في الوقت المثالي
الرئاسة الإسرائيلية: تصريحات ترامب تجاوز خطير للخطوط الحمراء ومسّ بسيادة الدولة
رئيس مجلس القيادة اليمني: دعم الاتحاد الأوروبي يتجاوز الإغاثة إلى حماية الملاحة الدولية
برلماني: قرارات الرئيس السيسي انحياز واضح للمواطن البسيط ورسالة حاسمة ضد جشع الأسواق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رئيس صندوق التنمية الثقافية: المسؤولية والاستدامة سر استمرار سيمبوزيوم أسوان

أحمد عبد القوى

استعرض رئيس صندوق التنمية الثقافية في إطار الاحتفاء بمرور ثلاثين عامًا على انطلاق سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، رؤية متكاملة لمسيرة الملتقى، مستهلًا حديثه بثلاثين كلمة عبّرت عن فلسفة الحدث وأبعاده الحضارية والفنية، مؤكدًا أن السيمبوزيوم بات منصة عالمية تواصل الإرث الحضاري المصري عبر الأجيال.

وأوضح أن الكلمات الثلاثين لم تأتِ على سبيل المصادفة، بل عكست منظومة قيم متكاملة تحكم مسيرة العمل الثقافي، وفي مقدمتها: المسؤولية، الحب، التفاني، الإبداع، الهوية، الانتماء، الاستمرارية، التطوير، الشراكة، الجودة، الالتزام، التعاون، العطاء، الرؤية، الأصالة، الحداثة، الانفتاح، العالمية، الجذور، الحوار، الجمال، الصبر، التحدي، البناء، الرسالة، الحلم، الطموح، الريادة، الاستدامة، والتكامل.

وأشار إلى أن هذه المفردات تمثل الإطار التحليلي لمسيرة انطلقت عام 1996، واستطاعت أن ترسّخ مكانة أسوان مركزًا دوليًا لفن النحت، من خلال تكامل جهود الفنانين والمنظمين والداعمين، والتعاون بين قطاعات وزارة الثقافة، والشراكة الفعّالة مع محافظة أسوان.

وأكد أن مفهوم المسؤولية يرتبط بالحفاظ على مكانة السيمبوزيوم واستمراريته، فيما يعكس الحب والتفاني روح العمل الفني التي تتجسد في كل عمل نحتي يخلّد قيم الجمال والهوية. كما أن التطوير والاستدامة يشكلان ضمانة لمواصلة النجاح، خاصة في ظل تنامي المشاركة الفنية وتهيئة بيئة عمل محفزة على الإبداع.

واختتم بالتأكيد على أن سيمبوزيوم أسوان يجسد معادلة متوازنة تربط بين الماضي بما يحمله من إرث حضاري عريق، والحاضر بما يشهده من تطوير وتوسع، والمستقبل الذي يُبنى برؤية واعية تضمن استمرار الريادة، ليبقى الملتقى نموذجًا ثقافيًا يعكس قوة مصر الناعمة وحضورها الفني على الساحة الدولية.

وزير ثقافة مصر

