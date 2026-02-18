قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
محافظ أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط للتهنئة بمناسبة توليه منصبه

إيهاب عمر

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا ثاؤفيلس، أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمنفلوط، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للإقليم، في أجواء سادتها روح الود والتقدير المتبادل، وبحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وعدد من الشخصيات الكنسية المرافقة.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ أسيوط بنيافة الأنبا ثاؤفيلس، معربًا عن بالغ تقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط وأواصر المحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا يحتذى به في التلاحم الوطني والتعاون المثمر بين جميع مؤسسات الدولة والكنيسة، بما يعزز مسيرة العمل الوطني والتنمية الشاملة.

ومن جانبه، قدم الأنبا ثاؤفيلس خالص التهنئة لمحافظ أسيوط على ثقة القيادة السياسية وتوليه مسئولية قيادة العمل التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا دعم الكنيسة الكامل لكافة الجهود التي تستهدف خدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل روح التماسك والترابط التي تميز أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدينية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وفي ختام اللقاء، أعرب المحافظ عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن وحدة الصف والتلاحم الوطني هما الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.

