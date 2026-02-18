محافظ أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط للتهنئة بمناسبة توليه منصبه

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا ثاؤفيلس، أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمنفلوط، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للإقليم، في أجواء سادتها روح الود والتقدير المتبادل، وبحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وعدد من الشخصيات الكنسية المرافقة.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ أسيوط بنيافة الأنبا ثاؤفيلس، معربًا عن بالغ تقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط وأواصر المحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا يحتذى به في التلاحم الوطني والتعاون المثمر بين جميع مؤسسات الدولة والكنيسة، بما يعزز مسيرة العمل الوطني والتنمية الشاملة.

ومن جانبه، قدم الأنبا ثاؤفيلس خالص التهنئة لمحافظ أسيوط على ثقة القيادة السياسية وتوليه مسئولية قيادة العمل التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا دعم الكنيسة الكامل لكافة الجهود التي تستهدف خدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل روح التماسك والترابط التي تميز أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدينية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وفي ختام اللقاء، أعرب المحافظ عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن وحدة الصف والتلاحم الوطني هما الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.