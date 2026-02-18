تشييع جثمان المحامية ضحية أقارب زوجها بمسقط رأسها في سمنود | صور

شيع أهالي قرية منية سمنود والقرى المجاورة جثمان المحامية رشا فرحات والتي لقيت مصرعها على يد أقارب زوجها حيث قاموا بإلقائها هي وزوجها من أعلى عقار يقيمون به حيث قيدوهم بالأحبال وقاموا بإلقائهم من الطابق الثالث فى مشهد صادم.



وشهدت الجنازة بكاء وعويل وإغماءات من قبل أسرة الفقيدة حيث ظلت والدتها تصرخ وتنادي عليها وسط حالة من الحزن والوجوم سادت المشيعين.

وشارك في الجنازة العديد من زملائها المحامين والمحاميات حيث أكدوا أن حق زميلتهم لن يضيع وأنهم يثقون في قضاء مصر.

تم أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد القرية ومن ثم تم دفنها بمقابر عائلتها بمنية سمنود.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة إثر قيام أشخاص بالاعتداء على محامية وزوجها المحامى خلال تنفيذ حكم قضائي، حيث تعدى الصادر ضدهم الحكم عليهما وألقوا بهما من أعلى مبنى سكتى يقيمون به.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف وبالفحص، تبين مصرع. رشا فرحات محامية متأثرة بإصابتها، فيما جرى نقل زوجها ويدعى محمد. عبد العزيز إلى مستشفى نبروه لتلقي العلاج اللازم، ووُضِعه بالعناية المركزة نظرا لأن حالته خطيرة.

فيما تمكنت المباحث من القبض على المتهمين الثلاثة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.