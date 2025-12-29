اركب سوبارو XV كروس أوفر بـ 650 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصرية العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سوبارو XV موديل 2016

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوبارو XV موديل 2016، وتنتمي XV لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات سوبارو XV موديل 2016 الخارجية

سوبارو XV موديل 2016

تظهر سيارة سوبارو XV موديل 2016 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة سوبارو، وتم تثبيت شعار شركة سوبارو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك سوبارو XV موديل 2016

سوبارو XV موديل 2016

تستمد سيارة سوبارو XV موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 154 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سوبارو XV موديل 2016 الداخلية

سوبارو XV موديل 2016

تمتلك مقصورة سيارة سوبارو XV موديل 2016 الداخلية الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر سوبارو XV موديل 2016

تباع سيارة سوبارو XV موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوبارو XV موديل 2016

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب عليك ان تقوم باصطحاب فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة .