مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
قفزة تاريخية للفضة مع اختراق مستوى 80 دولارا للأوقية
إيرادات السينما أمس | فيلم الست في تراجع و"طلقني" يتصدر
القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حصاد.. خطط تويوتا المليونية 2026 وظهور فيراري "أمالفي" الفاخرة

عزة عاطف

​يشهد قطاع السيارات العالمي في هذا اليوم من نهاية عام 2025 تحولات استراتيجية كبرى، حيث بدأت الشركات العملاقة في الكشف عن مستهدفاتها للعام القادم. 

وفي مقدمة هذه الأخبار، أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن خطة طموحة لإنتاج أكثر من عشرة ملايين سيارة خلال عام 2026، وهو ما يعكس استعادتها الكاملة لزخم التصنيع بعد سنوات من اضطرابات سلاسل التوريد. 

ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع ترقب الأسواق لإطلاق طرازات هجينة (Hybrid) متطورة تلبي معايير الاستدامة الجديدة، مما يعزز مكانة الصانع الياباني كأكبر منتج للسيارات في العالم من حيث الحجم والانتشار.

​فيراري أمالفي 2026 تخطف الأنظار في أول ظهور دولي

​على جانب آخر من الرفاهية والأداء الفائق، لفتت سيارة فيراري "أمالفي" (Ferrari Amalfi) موديل 2026 الأنظار خلال تجارب القيادة الدولية الأولى التي أقيمت هذا الأسبوع.

تتميز السيارة بمحرك 8 أسطوانات سعة 3.85 لتر يولد 640 حصانًا، مع سرعة قصوى تبلغ 320 كيلومترًا في الساعة.

ويبدأ سعر فيراري أمالفي 2026 من 262 ألف دولار أمريكي. 

 

وتعتبر أمالفي البديلة المنتظرة لطراز "روما"، حيث تأتي بتصميم كلاسيكي ساحر يعتمد على محرك أمامي ودفع خلفي، مع غطاء محرك طويل ومنحوت يعيد للأذهان أمجاد سيارات فيراري التاريخية. 

وقد أشاد الخبراء بقدرة فيراري على دمج التقنيات الرقمية الحديثة داخل مقصورة كلاسيكية تحافظ على هوية العلامة التجارية، مع توقعات بأن تبدأ عمليات التسليم الرسمية خلال الربع الأول من العام القادم.

​تويوتا "رايز" و"تاكوما" 2026 تتصدران المشهد السعودي

​في السوق المحلي السعودي، كشفت التقارير الصادرة اليوم عن وصول تفاصيل فنية جديدة لطراز تويوتا رايز 2026، والتي ستعتمد على محرك توربو بسعة 1.2 لترًا يوفر استهلاكًا ممتازًا للوقود يصل إلى 18 كم/لتر. 

كما بدأ الحديث يتصاعد حول نسخة "تاكوما" 2026 المترفة، والتي توصف بأنها النسخة الأكثر فخامة من طراز "هايلكس" الشهير، حيث تستهدف تويوتا من خلالها عشاق المغامرات البرية في السعودية الذين يبحثون عن راحة سيارات السيدان وقوة شاحنات البيك أب في مركبة واحدة متكاملة.​

 

إنتاج تويوتا 2026 مواصفات فيراري أمالفي سعر تويوتا رايز في السعودية

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

زيلنيسكي: لقاء مرتقب بين فريقين من أوكرانيا وأمريكا لإتمام النقاط المتبقية في خطة السلام

تأكيد فرنسي على إحراز تقدم لأوكرانيا حول شرط الضمانات الأمنية

مقتل 6 أشخاص بينهم طفلة بهجوم مسلح في الإكوادور

مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح بالإكوادور

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

احتفالًا بالسنة الجديدة.. محمود العسيلي ضيف برنامج الحكاية

الزبادي اليوناني بالفواكه.. ماذا يفعل لجسمك؟

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

