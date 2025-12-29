حصاد.. خطط تويوتا المليونية 2026 وظهور فيراري "أمالفي" الفاخرة

​يشهد قطاع السيارات العالمي في هذا اليوم من نهاية عام 2025 تحولات استراتيجية كبرى، حيث بدأت الشركات العملاقة في الكشف عن مستهدفاتها للعام القادم.

وفي مقدمة هذه الأخبار، أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن خطة طموحة لإنتاج أكثر من عشرة ملايين سيارة خلال عام 2026، وهو ما يعكس استعادتها الكاملة لزخم التصنيع بعد سنوات من اضطرابات سلاسل التوريد.

ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع ترقب الأسواق لإطلاق طرازات هجينة (Hybrid) متطورة تلبي معايير الاستدامة الجديدة، مما يعزز مكانة الصانع الياباني كأكبر منتج للسيارات في العالم من حيث الحجم والانتشار.

​فيراري أمالفي 2026 تخطف الأنظار في أول ظهور دولي

​على جانب آخر من الرفاهية والأداء الفائق، لفتت سيارة فيراري "أمالفي" (Ferrari Amalfi) موديل 2026 الأنظار خلال تجارب القيادة الدولية الأولى التي أقيمت هذا الأسبوع.

تتميز السيارة بمحرك 8 أسطوانات سعة 3.85 لتر يولد 640 حصانًا، مع سرعة قصوى تبلغ 320 كيلومترًا في الساعة.

ويبدأ سعر فيراري أمالفي 2026 من 262 ألف دولار أمريكي.

وتعتبر أمالفي البديلة المنتظرة لطراز "روما"، حيث تأتي بتصميم كلاسيكي ساحر يعتمد على محرك أمامي ودفع خلفي، مع غطاء محرك طويل ومنحوت يعيد للأذهان أمجاد سيارات فيراري التاريخية.

وقد أشاد الخبراء بقدرة فيراري على دمج التقنيات الرقمية الحديثة داخل مقصورة كلاسيكية تحافظ على هوية العلامة التجارية، مع توقعات بأن تبدأ عمليات التسليم الرسمية خلال الربع الأول من العام القادم.

​تويوتا "رايز" و"تاكوما" 2026 تتصدران المشهد السعودي

​في السوق المحلي السعودي، كشفت التقارير الصادرة اليوم عن وصول تفاصيل فنية جديدة لطراز تويوتا رايز 2026، والتي ستعتمد على محرك توربو بسعة 1.2 لترًا يوفر استهلاكًا ممتازًا للوقود يصل إلى 18 كم/لتر.

كما بدأ الحديث يتصاعد حول نسخة "تاكوما" 2026 المترفة، والتي توصف بأنها النسخة الأكثر فخامة من طراز "هايلكس" الشهير، حيث تستهدف تويوتا من خلالها عشاق المغامرات البرية في السعودية الذين يبحثون عن راحة سيارات السيدان وقوة شاحنات البيك أب في مركبة واحدة متكاملة.​