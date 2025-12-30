براءة اختراع من BMW للفتيس المانيوال.. أكثر ذكاءً وأقل عرضة للتلف

في الوقت الذي بدأت فيه معظم شركات السيارات العالمية التخلي عن ناقل الحركة اليدوي (Stick Shift)، اختارت شركة "BMW" الألمانية طريقاً مختلفًا تمامًا؛ فبدلاً من إلغائه، قررت جعله أكثر ذكاءً وأمانًا.

فقد كشفت براءة اختراع جديدة للفتيس المانيوال سجلتها الشركة عن نظام ثوري يهدف إلى حماية المحرك من أخطاء القيادة الكارثية التي قد يرتكبها السائقون، حتى الخبراء منهم.

يثبت هذا الابتكار أن العلامة البافارية لا تزال متمسكة بمتعة القيادة التقليدية، ولكن مع إضافة طبقة حماية رقمية تمنع وقوع "كارثة ميكانيكية" نتيجه تبديل خاطئ للتروس.

نهاية كابوس "تبديل المال" (Money Shift)

يعرف عشاق السيارات الرياضية مصطلح "Money Shift" كواحد من أكثر الأخطاء تكلفة، وهو ما يحدث عندما يحاول السائق التبديل لترس أعلى أثناء التسارع القوي، لكنه يختار بالخطأ ترسًا أدنى (مثل الانتقال من الثالث إلى الثاني بدلاً من الرابع).

يؤدي هذا الخطأ لارتفاع جنوني ومفاجئ في دورات المحرك يتجاوز الخط الأحمر، ما قد يتسبب في انفجار المحرك أو تدمير أجزاء ميكانيكية حيوية فورًا.

ويعمل نظام BMW الجديد كحارس شخصي، حيث يستخدم حساسات لمراقبة سرعة المحرك والسرعة الحالية للسيارة، ويقوم "فيزيائيًا" بمنع مقبض الفتيس من الدخول في الترس الذي قد يسبب ضررًا للمحرك.

آلية القفل الذكي والتحكم الرقمي في الفتيس المانيوال

يعتمد النظام المبتكر على آلية قفل ميكانيكية تغطي كافة مسارات التروس، وهي تشبه في فكرتها نظام قفل ترس الرجوع للخلف الموجود في معظم السيارات، لكنها هنا تعمل بشكل ديناميكي مع جميع السرعات.

وبفضل وحدة التحكم الإلكترونية، تدرك السيارة متى يكون خفض الترس آمنًا ومتى يكون خطرًا؛ فإذا كانت سرعة السيارة عالية جدًا بالنسبة للترس المطلوب، تظل البوابة مغلقة تمامًا أمام مقبض الناقل ولا تفتح إلا عندما تنخفض السرعة إلى الحد الآمن.

هذا التداخل الرقمي لا يلغي دور السائق، بل يضمن أن تظل "متعة القيادة" آمنة وبعيدة عن ورش الإصلاح المكلفة.

التزام BMW تجاه عشاق “الفتيس المانيوال”

تعد طرازات "M2" و"M3" و"M4" بالإضافة إلى "Z4" من القلاع الأخيرة التي لا تزال توفر خيار الفتيس المانيوال في أسطول بي إم دبليو.

ويرى المحللون أن براءة الاختراع هذه تمثل رسالة طمأنة للعملاء بأن هذا الخيار سيستمر لسنوات قادمة، مع تحسينات تجعل امتلاك سيارة يدوية عالية الأداء أمرًا أقل إثارة للقلق بالنسبة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

وبالرغم من أن المنافسين مثل أودي ومرسيدس قد ودعوا هذا الفتيس تمامًا، إلا أن BMW تراهن على أن "اللمسة البشرية" المعززة بالذكاء التقني ستظل مطلبًا أساسيًا لشريحة واسعة من عشاق الأداء الرياضي حول العالم.