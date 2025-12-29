أسعار لكزس IS موديل 2026 في السعودية

أعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس IS موديل 2026 ، وتنتمي IS لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مواصفات لكزس IS موديل 2026

زودت سيارة لكزس IS موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية جديدة كلياً، وبها شبك أمامي مغزلي شهير حصل على لمسات معدلة، وبها فتحات تهوية جانبية تمنح السيارة عرض بصري يوحي بالثبات.

بالاضافة إلي انه تم استبدال الشعار التقليدي بكلمة “LEXUS” مكتوبة بوضوح، مع إضافة جناح خلفي بتصميم ذيل البطة، وبها مخارج عادم رياضية، وبها عجلات جديدة مقاس 19 بوصة، وملاقط مكابح باللون الأحمر تعطي طابع هجومي، وبها لوحة قيادة تضم شاشة لمس مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام لكزس المعلوماتي الأحدث، وبها مفاتيح فعلية للتحكم في المناخ .

ويوجد بـ سيارة لكزس IS موديل 2026 ، فتحات تهوية توربينية من سيارة السباق الخارقة “GR GT”، وبها تطعيمات الخيزران المصقول، وبها نظام مارك ليفينسون المكون من 17 مكبر صوت .

محرك لكزس IS موديل 2026

تستمد سيارة لكزس IS موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3500 سي سي، وتنتج عزم دوران 380 نيوتن/متر، وقوة 314 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا غلي 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 230 كم/ساعة .

أبعاد لكزس IS موديل 2026

تأتى سيارة لكزس IS موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4710 مم، وعرض 1840 مم .

سعر لكزس IS موديل 2026 في السعودية

الفئة الأولي من سيارة لكزس IS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 185 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس IS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 206 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة لكزس IS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 213 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة لكزس IS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 247 ألف ريال سعودي .