33 دار عرض مصرية تحتفل بعيد الحب مع مرتفعات ويذرينج

تزامنا مع الاحتفالات بعيد الحب، يُعرض الفيلم الرومانسي الدرامي Wuthering Heights أو «مرتفعات ويذرينج» في 33 دار عرض بمصر، ما بين القاهرة والجيزة والإسكندرية والغردقة والدقهلية والغربية وسوهاج، بإجمالي 160 حفلة يوميًا.

ويُعرض الفيلم في مصر بالتزامن مع بلجيكا وسويسرا وفرنسا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية ولوكسمبورغ والمغرب.

وكان الفيلم قد حقق نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة وبريطانيا، وتلقّى ردود فعل متباينة من النقاد والجمهور، إلى جانب إشادات بأداء الممثلين وتقديم أسلوب بصري قوي وممتع، من خلال تصوير غني بالألوان، وأزياء لافتة، ومشاهد سينمائية جذابة تجعل التجربة ثرية بصريًا.

ويُعد الفيلم تفسيرا سينمائيا جديدا وجريئا لرواية إيميلي برونتي الكلاسيكية Wuthering Heights، التي نُشرت عام 1847.

ووصفه كثيرون، بأنه أحد أكثر الأعمال السينمائية المنتظرة هذا العام، حيث أكدت صحيفة USA Today أنه أول فيلم لابد من مشاهدته لعام 2026.

وتقدم المخرجة والممثلة البريطانية إيميرالد فينيل رؤية أكثر جرأة وحداثة مقارنة بالمعالجات السابقة، متضمنة عناصر حسية وتعابير عن الحب وصراعًا عاطفيًا قويًا، حيث تستكشف العلاقة العاطفية العاصفة والمدمرة بين هيثكليف وكاثرين إيرنشو في سياق اجتماعي صعب، مع طرح موضوعات الحب والغضب والانتقام والطبقية.

كما أشاد عدد كبير من النقاد بأداء مارجو روبي وجاكوب إلوردي، واعتبروا أن وجودهما على الشاشة يمنح الفيلم طاقة خاصة، وأنهما نجحا في تجسيد شغف الشخصيتين المركزيتين.

وقالت فينيل إن الفيلم لا يقدم سردًا حرفيًا للرواية الأصلية، بل قراءة جديدة ومكثفة وشخصية للنص الأدبي الشهير، تعكس ما تركته لديها من مشاعر عند قراءته لأول مرة. وأكدت أنها لا تسعى إلى التقيد الحرفي بالرواية، بل إلى تجسيد العاطفة والاندفاع بين الشخصيات. كما أوضحت أن اختيار الممثلين والتعديلات الدرامية بُنيت على رؤيتها الفنية الخاصة، وليس على التقليد الحرفي للنص. لكنها أشارت إلى أنها حافظت على كثير من حوارات برونتي الأصلية في الفيلم، حتى في المشاهد الأكثر جرأة، مؤكدةً بذلك احترامها للنص رغم قراراتها الإبداعية.

وأضافت إيميرالد أن أكثر ما أسعدها هو العمل مع طاقم التمثيل الذي اختارته، وأن الأداء العالي للممثلين كان جزءًا أساسيًا في تحقيق رؤيتها العاطفية داخل الفيلم.

وحول اختيار جاكوب إلوردي لتجسيد شخصية هيثكليف، قالت: «كل من يحب هذا الكتاب لديه صورة ذهنية خاصة به. أخبرت نفسي أنني سأختار الشخص الأقرب إلى صورة هيثكليف التي تخيلتها عندما قرأته». وأضافت أنها ترى أن الفيلم يمكن أن يُقدَّم بطرق مختلفة من قبل مخرجين آخرين أيضًا، كلٌ بطريقته الخاصة.

وتحدثت فينيل عن العلاقة بين الشخصيتين بوصفها عاطفية وقوية وفوضوية بطبيعتها، فيما عبّرت الممثلة مارجو روبي عن أن علاقة كاثي وهيثكليف في الفيلم تمثل مزيجًا من الحنان والألم والغضب في آن واحد.

تدور أحداث فيلم Wuthering Heights حول قصة حب عاطفية عاصفة في منطقة يوركشاير مورز، ويستكشف العلاقة الشديدة والمدمرة بين هيثكليف وكاثرين إيرنشو. الفيلم من بطولة مارجو روبي، وجاكوب إلوردي، وهونغ تشاو، وأليسون أوليفر، وشازاد لطيف، ومارتن كلونز، وإيوان ميتشل، وإيمي مورغان، وغيرهم، ومن إخراج إيميرالد فينيل التي كتبت النسخة الجديدة من السيناريو. إنتاج شركات Lie Still وLuckyChap وMRC Film، وتوزيع Warner Bros وCinemundo وHKC Entertainment وUnited Motion Pictures.