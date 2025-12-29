قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد | سوزوكي أكروس موديل 2026 الجديدة

سوزوكي أكروس موديل 2026
سوزوكي أكروس موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة سوزوكي عن طرازها الجديد سوزوكي أكروس موديل 2026 ، وتنتمي أكروس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سوزوكي أكروس موديل 2026

أبعاد سوزوكي أكروس موديل 2026

تأتى سيارة سوزوكي أكروس موديل 2026 في سوق السيارات بطول 436 مم/ وبها قاعدة عجلات بطول 2.6 مم .

سوزوكي أكروس موديل 2026

تعتمد سيارة سوزوكي أكروس موديل 2026 على منصة هيرتكت الخاصة بسوزوكي، وهي نفسها المستخدمة في سيارة جراند فيتارا، وتستخدم هذه المنصة في كامل تشكيلة سوزوكي المطورة داخليًا، بما في ذلك فيتارا وإس-كروس المتقاربتين في الحجم.

محرك سوزوكي أكروس موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكي أكروس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 102 حصان، وعزم دوران 137 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

سوزوكي أكروس موديل 2026

ويوجد من سيارة سوزوكي أكروس موديل 2026 منظومة دفع  كهربائية وهي نفسها المتوافرة في سيارة فيكتوريس المخصصة للسوق الهندي، والتي تجمع بين محرك بنزين سعه 1500 سي سي ، بجانب محرك كهربائي واحد، بقوة إجمالية 114 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة سوزوكي في صناعة السيارات

بدأت شركة سوزوكي في اليابان عام 1909 على يد ميشيو سوزوكي كشركة لتصنيع آلات النسيج، ثم انتقلت للسيارات في الثلاثينيات بتطوير نماذج أولية، لكن دخولها الفعلي للسوق كان في الخمسينيات بعد الحرب.

سوزوكي أكروس موديل 2026

وأطلقت أول سيارة إنتاجية (سوزولايت) عام 1955، وتوسعت عالمياً لاحقاً لتصبح علامة رائدة في السيارات الصغيرة والمركبات العملية ورباعية الدفع، وقامت بالعديد من الشركات المهمة منها ماروتي في الهند، ومازالت تعمل علي التطوير المستمر في الطرازات والتقنيات .

سوزوكي أكروس موديل 2026

وتعد طرازات سوزوكي سويفت (Suzuki Swift)، وسوزوكي جيمني (Suzuki Jimny)، وسوزوكي فيتارا (Suzuki Vitara) من أشهر سياراتها التي لاقت رواج كبير في مختلف الأسواق، وتعد سوزوكي حالياً لاعباً رئيسياً في الصناعة، حيث تمتلك منشآت إنتاج وموزعين في أغلب البلدان حول العالم. 

