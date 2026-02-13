قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

لتجنب الآثار السلبية للتقلبات الجوية.. توصيات عاجلة من الزراعة للمزارعين

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي، تحذيراً عاجلاً لكافة المزارعين بشأن حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم الجمعة، ببعض التوصيات الهامة لتجنب أية آثار سلبية على المحاصيل.

يأتي ذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية ونماذج التنبؤ بمركز معلومات تغير المناخ، في إطار المتابعة المستمرة لتقلبات الطقس وتأثيراتها على القطاع الزراعي، حيث تشهد البلاد منخفضاً سطحياً متعمقاً أدى إلى نشاط رياح عاصفة، وعواصف ترابية، فضلا عن اضطراب بحري، مع فرص تساقط أمطار متفاوتة الشدة.

وأهابت الوزارة بالمزارعين بضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية التالية لحماية المحاصيل والمنشآت الزراعية، بحيث يتم الوقف التام لعمليات الري أثناء نشاط الرياح القوي لتجنب ظاهرة "رقاد النباتات" التي تسبب خسائر فادحة في الإنتاجية، كذلك يمنع منعاً باتاً الرش الورقي "مبيدات أو مغذيات" خلال فترة عدم الاستقرار لعدم جدواها وتأثيرها السلبي في هذه الظروف، وضرورة إحكام غلق وربط الصوب الزراعية والأنفاق البلاستيكية لضمان عدم تمزقها بفعل الرياح العاتية.

وشددت التوصيات على التأكد من تثبيت وحدات الطاقة الشمسية وتأمين المخازن والأسطح وأي معدات عرضة للتطاير، كما نصحتبالري المحسوب ودعم النباتات المجهدة برشات وقائية لرفع كفاءتها الفسيولوجية، في المرحلة اللاحقة  فور هدوء العاصفة.

الزراعة التوصيات التوصيات الهامة آثار سلبية

