هامر الجديدة تشبه سيارة باتمان.. صور

شهدت أوساط عشاق التعديل ظهور سيارة "هامر H1" فريدة تمامًا من نوعها، حيث تحولت من مركبة عسكرية خشنة إلى ما يشبه مركبة فضائية أو سيارة "الرجل الوطواط" التي تاهت في الفضاء.

هذه التحفة الميكانيكية، التي تم بناؤها بواسطة "باركير براذرز" (Parker Brothers)، من المقرر أن تعرض في مزاد "ميكوم كيسيمي 2026" الشهير، لتجذب أنظار الباحثين عن التميز المطلق والسيارات التي تكسر كافة القواعد التقليدية للتصميم، بفضل هيكلها الهجومي الذي لا يترك مجالاً للبساطة أو الهدوء.

مواصفات تقنية لمركبة سينمائية خارقة

تعتمد هذه المركبة التي أطلق عليها اسم "ذا بوس" (The Boss) على شيكل سيارة هامر H1 موديل 2003، والتي لم تقطع سوى 20 ألف ميل فقط، مما يجعلها في حالة فنية ممتازة تمامًا.

وتستمد قوتها من محرك ديزل تربو V8 سعة 6.5 لترًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع رباعي قوي.

وبالرغم من احتفاظها بالقلب النابض للهامر الأصلي، إلا أن الهيكل الخارجي قد تم تجريده بالكامل واستبداله بقطع مدرعة وزوايا حادة تجعلها تشبه سيارة "ريزفاني تانك" ولكن بأسلوب أكثر صخبًا وجرأة يعبر عن قوة واحترافية الصناعة اليدوية.

ما يميز هذه النسخة هو تزويدها بإطارات ضخمة مقاس 44 بوصة، تمنحها ارتفاعًا شاهقًا وقدرة على اقتحام أي تضاريس دون عناء. كما تم تزويدها بأبواب تفتح بشكل عكسي (Suicide Doors)، مما يضفي لمسة من الفخامة والدراما عند الدخول إلى المقصورة.

إن كل تفصيلة في التصميم الخارجي، بدءًا من المصابيح الليد المتطورة وصولاً إلى الطلاء الأسود المطفي، توحي بأن هذه المركبة لم تُصنع للطرقات العادية، بل لتكون نجمة سينمائية في أفلام الخيال العلمي أو بطلة في قصص الأبطال الخارقين الذين يحتاجون إلى وسيلة نقل لا تقهر.

مقصورة داخلية تعيد تعريف الصخب

لا يتوقف الإبهار عند الشكل الخارجي فحسب، بل يمتد إلى داخل المقصورة التي أُعيد تصميمها بالكامل لتتناسب مع المظهر الخارجي الغريب.

وتوفر السيارة تجربة قيادة فريدة تجعل السائق يشعر وكأنه يقود دبابة حربية بلمسات تكنولوجية حديثة. ومع اقتراب موعد المزاد، يتوقع الخبراء أن تحقق هذه النسخة رقمًا ماليًا كبيرًا، نظرًا لندرة هذا النوع من التعديلات الشاملة التي تحول السيارة إلى قطعة فنية متحركة حرفيًا، وهو ما يبحث عنه مجمعو السيارات الذين يرغبون في امتلاك مركبة تسرق الأنظار فور ظهورها في أي مكان.