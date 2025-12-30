قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

7 نصائح لتقليل استهلاك الوقود وتوفير البنزين؟

نصائح لتقليل استهلاك الوقود وتوفير البنزين
نصائح لتقليل استهلاك الوقود وتوفير البنزين
إبراهيم القادري

من أجل توفير البنزين في السيارات يجب اتباع قيادة سلسة بثبات وتجنب التسارع المفاجئ، بجانب الحافظ على صيانة السيارة بشكل دوري وفحص العديد من اجزاءها من ضمنها الإطارات، والفلاتر، والزيت .

نصائح لتقليل استهلاك الوقود وتوفير البنزين 

بالاضافة إلي انه يجب تقليل الحمولة الزائدة والتكييف، واستخدم مثبت السرعة، وخطط مسبقا للرحلات، ويجب إطفاء المحرك عند التوقف الطويل.

- 7 نصائح ذهبية لتقليل استهلاك الوقود وتوفير البنزين  :

نصائح لتقليل استهلاك الوقود وتوفير البنزين 

القيادة السلسة

تجنب الضغط المفاجئ على دواسة البنزين والفرامل حتي لا تستهلك كمية كبيرة من الوقود .

حافظ علي السرعة الثابتة

حافظ على سرعة معتدلة وثابتة، واستخدم مثبت السرعة على الطرق السريعة، والتي لن تتوقف عليها الا بعد مسافات طويلة .

تقليل التباطؤ

نصائح لتقليل استهلاك الوقود وتوفير البنزين 

أطفئ المحرك عند التوقف لفترات طويلة، بدلاً من تركه يعمل، لان ذلك يذيد من استهلاك الوقود .

استخدام التروس

في السيارات اليدوية، ارفع السرعة تدريجياً واستخدم السرعات العالية لتقليل استهلاك الوقود .

ضغط الإطارات

افحص ضغط الإطارات بانتظام، لان الإطارات غير المنفوخة تزيد من استهلاك الوقود .

نصائح لتقليل استهلاك الوقود وتوفير البنزين 

الصيانة الدورية

تغيير زيت المحرك وفلاتر الهواء والبوجيهات بانتظام يحسن من كفاءة المحرك، ويقلل من استهلاك الوقود .

تقليل وزن حمولة السيارة

قم بإزالة أي أوزان غير ضرورية من السيارة، بما في ذلك حوامل السقف عند عدم الحاجة.

نصائح لتقليل استهلاك الوقود وتوفير البنزين 

استخدام التكييف وقت الحاجة

قلل استخدام التكييف، وافتح النوافذ عند السرعات المنخفضة، وقم بركن السيارة في الظل لتقليل الحرارة.

قيادة سلسة بثبات تقليل الحمولة استخدم مثبت السرعة خطط مسبقا للرحلات الضغط المفاجئ دواسة البنزين التسارع المفاجئ استخدام التروس السرعة الثابتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

تعاود الارتفاع مجددًا.. أسعار الذهب الآن في مصر

جانب من الجولة

جولة ميدانية مكثفة لمتابعة مشروعات الإسكان والكمبوندات بالعلمين الجديدة .. صور

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال: اتخذنا خطوات إصلاحية مهمة داخل شركات التطوير العقاري

بالصور

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد