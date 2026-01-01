قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل مواجهة بنين .. الموت يفجع نجم منتخب مصر
التنمية المحلية تعلن عن 35 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة
أبطال في صمت.. محافظ جنوب سيناء يحتفي بعمّال النظافة في قلب شرم الشيخ مع إشراقة عام جديد |صور
جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمصنع "سيماف".. إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة للخط الثالث
هيئة الدواء المصرية تُطلق كتاب الدواء في مصر.. رحلة عبر الزمن
سامح حسين: لا أخاف من الموت ولكن نعاني من الفراق.. وراجل وست ستات له فضل عليا
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المرضى في القطاع يعانون بسبب نقص الدواء
في تقرير حصاده لعام 2025.. الإسلاميَّة: مطبوعات المجمع رافد عِلمي وثقافي متجدِّد
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات دفسك أي 5 موديل 2026 الجديدة

دفسك اي 5 موديل 2026
دفسك اي 5 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 دفسك اي 5 موديل 2026

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: دفسك اي 5 موديل 2026، وتنتمي اي 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ دفسك اي 5 موديل 2026

 دفسك اي 5 موديل 2026

زودت سيارة دفسك اي 5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

مواصفات دفسك اي 5 موديل 2026

 دفسك اي 5 موديل 2026

تحتوي سيارة دفسك اي 5 موديل 2026 علي العديد من المميزات، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وFront Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وPower Windows، و تكييف، وريموت كنترول، وبها مرايات جانبية كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج .

 دفسك اي 5 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة دفسك اي 5 موديل 2026 بها، نظام ذكى لركن السيارة، وفتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر دفسك اي 5 موديل 2026

 دفسك اي 5 موديل 2026

تباع سيارة دفسك اي 5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 144 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 مستقبل صناعة السيارات مواصفات دفسك اي 5 دفسك اي 5 موديل 2026

