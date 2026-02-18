قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل درش الحلقة الأولى.. عداوة بين مصطفى شعبان وأحمد فؤاد سليم

بوستر مسلسل درش
بوستر مسلسل درش
سعيد فراج

عرضت قناة On الفضائية، الحلقة الأولى من مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

وشهدت الحلقة الأولى لمسلسل درش، مشاجرة للمعلمة توحيدة (عايدة رياض) وزوج ابنتها، بينما يتدخل درش (مصطفي شعبان)، ويحكم عليه برفع شوالين من بضاعة والده داخل حارة العطارين، ليعفو عنه والده رياض الخولى.

وكشفت الحلقة الأولى لمسلسل درش، عن عداوة بين مصطفى شعبان وأحمد فؤاد سليم، بينما يقوم رياض الخولي بتوجيه النصيحة لـ درش بعدم صفه أي عدو على وجهه. 

مواعيد عرض مسلسل درش

ويعرض مسلسل درش، عبر قناة on الفضائية، في تمام الساعة 11:00 مساءا، والإعادة 6:30 صباحا؛ كما يعرض عبر قناة on دراما الساعة 8:30 مساءا، والإعادة 5:15 صباحا، 9:00 صباحا، 1:00 ظهرا. 

برومو مسلسل درش

طرحت منصة watch it برومو مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وخلال البرومو، ظهر مصطفى شعبان صاحب محل محل عطارة يحمل اسم «درش» ثم يتم عرض مشاهد خاطفة ومشوقة من الأحداث، ويتساءل مصطفى شعبان عن أصل شخصيته الحقيقية قائلا: «هو أنا درش ولا جورج ولا عماد ولا مين بالظبط». 

مسلسل درش

مسلسل "درش"  يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسبين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

أحدث أعمال مصطفى شعبان

وكان أحدث أعمال مصطفى شعبان، هو مسلسل حكيم باشا، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان، شارك في بطولته، كل من: (رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، منذر رياحنة، وأخرون) وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين. 

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث يقدم الفنان مصطفى شعبان اللون الدرامي الصعيدي لأول مرة من خلال هذا العمل، الذي سيكون من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

أعمال مصطفى شعبان

كان أحدث أعمال الفنان مصطفى شعبان هو مسلسل "المعلم" الذى تم عرضه فى الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل المعلم بطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل درش مصطفى شعبان عايدة رياض أحمد فؤاد سليم مسلسل درش الحلقة الأولى

