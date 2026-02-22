قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ويتكوف: ترامب لا يفهم لماذا لا يستسلم الإيرانيون للضغوط التي تمارس عليهم

محمود عبد القادر

قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، إن الرئيس لا يفهم سبب عدم إعلان إيران استعدادها لتفكيك برنامجها النووي، رغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة.

 وأضاف ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "يتساءل ترامب عن سبب عدم إعلان إيران استعدادها لتفكيك برنامجها النووي، رغم الضغوط والقوة البحرية الكبيرة التي أرسلت إلى المنطقة. من الصعب إقناعهم بذلك".

وأشار ويتكوف إلى الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة لإيران: "حسنًا، أعتقد أن الرئيس - لقد أعطاني أنا وجاريد تعليمات قبل أن نذهب إلى هناك. كانت هناك خطوط حمراء:  لا تخصيب يورانيوم على الإطلاق . علينا استعادة المواد."

وتابع: يقولون إن كل هذا من أجل برنامج مدني، لكن في الحقيقة قاموا بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز بكثير المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي مدني. لقد وصلوا إلى نسبة 60%، وربما هم على يعد أسبوع واحد فقط من الحصول على مواد صناعية لصنع قنبلة - وهذا بحد ذاته أمر بالغ الخطورة. لا يمكنني السماح بذلك".

ستيف ويتكوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرق الأوسط إيران تخصيب يورانيوم الولايات المتحدة

