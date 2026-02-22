قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
رياضة

نتائج الجولة العاشرة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

دوري السوبر لكرة السلة للسيدات
دوري السوبر لكرة السلة للسيدات
محمد سمير

أسدل الستار على مباريات الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات.

وأُقيمت مباراتين ضمن منافسات مجموعة المنافسة على لقب الدوري، حيث حسم سبورتنج الديربي السكندري أمام سموحة بالفوز عليه بنتيجة 74-61، فيما تغلب هليوبوليس على الصيد بنتيجة 74-40.

وكانت منافسات الجولة العاشرة قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بمواجهة مصر للتأمين والأهلي، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 80-70، ثم في اليوم التالي فاز فريق الجزيرة على نيو جيزة بنتيجة 88-54، قبل أن تُختتم الجولة بمباراتي سبورتنج وسموحة، وهليوبوليس والصيد.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب

دوري السوبر لكرة السلة للسيدات الدور التمهيدي سبورتنج سموحة هليوبوليس الصيد الأهلي

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

