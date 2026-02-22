نتائج الجولة العاشرة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

أسدل الستار على مباريات الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات.

وأُقيمت مباراتين ضمن منافسات مجموعة المنافسة على لقب الدوري، حيث حسم سبورتنج الديربي السكندري أمام سموحة بالفوز عليه بنتيجة 74-61، فيما تغلب هليوبوليس على الصيد بنتيجة 74-40.

وكانت منافسات الجولة العاشرة قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بمواجهة مصر للتأمين والأهلي، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 80-70، ثم في اليوم التالي فاز فريق الجزيرة على نيو جيزة بنتيجة 88-54، قبل أن تُختتم الجولة بمباراتي سبورتنج وسموحة، وهليوبوليس والصيد.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب