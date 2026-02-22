أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على منافسه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

وشارك نجمنا المصري عمر مرموش في المباراة بشكل أساسي وحتى الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

وقدم مرموش أداء مميز خلال مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد مسددا 5 كرات على المرمى منهم كرتين على الثلاث خشبات.

ونجح عمر مرموش في تقديم 9 تمريرات صحيحه في الثلث الأخير من الملعب من أصل 11 لعبهم في نصف ملعب الخصم

ولمس مرموش الكرة 22 مرة في المناطق الخطيرة أمام مرمى نيوكاسل وراوغ مرة واحده بجانب مساهمات دفاعية مميزة حيث استرد الكرة مرة واحده

فاز في الصراعات الأرضية في 3 مواجهات من أصل 4 وفقد الاستحواذ في 4 مناسبات وحصل على تقييم 6.9

أهداف مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

وسجل نيكو أوريلي الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 14 من انطلاق بعد تمريرة سحرية من عمر مرموش ليعلن عن تقدم السيتي بالنتيجة.

وفي الدقيقة 22 سجل لويس هال لاعب نيوكاسل يونايتد هدف التعادل 1-1 من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء على يسار دوناروما حارس السيتي.

وعادي نيكو أوريلي لتسجيل الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 27 من رأسية رائعة من عرضية إيرلينج هالاند.

وبتلك النتيجة يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بتريتب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الأول، في حين أن نيوكاسل يونايتد توقف عند النقطة 36 ويحتل المركز العاشر.