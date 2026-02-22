قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد عيد الفطر 2026 .. اعرف هيبقى يوم إيه؟
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
رياضة

أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش
عبدالله هشام

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على منافسه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، على ملعب الاتحاد ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2025-2026.

وشارك نجمنا المصري عمر مرموش في المباراة بشكل أساسي وحتى الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

وقدم مرموش أداء مميز خلال مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد مسددا 5 كرات على المرمى منهم كرتين على الثلاث خشبات.

ونجح عمر مرموش في تقديم 9 تمريرات صحيحه في الثلث الأخير من الملعب من أصل 11 لعبهم في نصف ملعب الخصم

ولمس مرموش الكرة 22 مرة في المناطق الخطيرة أمام مرمى نيوكاسل وراوغ مرة واحده بجانب مساهمات دفاعية مميزة حيث استرد الكرة مرة واحده 

فاز في الصراعات الأرضية في 3 مواجهات من أصل 4 وفقد الاستحواذ في 4 مناسبات وحصل على تقييم 6.9

أهداف مانشستر سيتي ضد نيوكاسل 

وسجل نيكو أوريلي الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 14 من انطلاق بعد تمريرة سحرية من عمر مرموش ليعلن عن تقدم السيتي بالنتيجة.

وفي الدقيقة 22 سجل لويس هال لاعب نيوكاسل يونايتد هدف التعادل 1-1 من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء على يسار دوناروما حارس السيتي.

وعادي نيكو أوريلي لتسجيل الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 27 من رأسية رائعة من عرضية إيرلينج هالاند.

وبتلك النتيجة يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بتريتب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الأول، في حين أن نيوكاسل يونايتد توقف عند النقطة 36 ويحتل المركز العاشر.

مانشستر سيتي نيوكاسل الدوري الإنجليزي عمر مرموش مباراة مانشستر سيتي

