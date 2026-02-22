نجم المقاولون العرب السابق: الانضباط مفتاح عودة فتوح للتألق

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منار نور

أكد حسن الشامي، لاعب المقاولون العرب السابق، أن أحمد فتوح، نجم الزمالك، يمتلك امكانات هائلة لكنه ظلم نفسه، مشيدًا بتجربة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا، واصفًا إياه بمدرب بمواصفات أوروبية.


وخلال ظهوره مع الإعلامي محمد طارق في برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أوضح الشامي أن بعض المدربين يتأثرون بصيام اللاعبين خلال المباريات، مؤكدًا أنه لا يوجد إجبار على الإفطار لخوض اللقاءات.


وأضاف أن فتوح لاعب موهوب بشكل استثنائي، قادر على الإبداع في مركز الظهير الأيسر وأي مركز آخر، لكنه يحتاج إلى الانضباط لاستغلال قدراته، مشددًا على أن الفرصة ما زالت أمامه لتصحيح مسيرته.


وأشار الشامي إلى أن مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد السابق، يركز على أهمية إدارة اللاعبين نفسيًا وإنسانيًا، معتبرًا ذلك عنصرًا أساسيًا في كرة القدم الحديثة.
 

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن علي ماهر قادر على تحقيق مستويات مميزة مع سيراميكا كليوباترا خلال الفترة المقبلة.

