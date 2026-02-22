عضو مجلس الشورى الإيراني: أي خطأ أمريكي سيقابل برد فوري خلال دقائق

أكد عضو في مجلس الشورى الإيراني وزير الخارجية الإيراني الأسبق منوتشر متكى أن بلاده سترد خلال أقل من عشر دقائق على أي "خطوة خاطئة" قد تقدم عليها الولايات المتحدة، مشدداً على أن طهران رفعت جاهزيتها الدفاعية إلى أعلى المستويات.

وأوضح المسؤول الإيراني، والدبلوماسي السابق، في مقابلة متلفزة أن ما وصفه بـ"فشل سيناريوهات الضغط القصوى" خلال الأشهر الماضية ساهم في تراجع احتمالات المواجهة المباشرة، مضيفاً أن إيران "لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وسيادتها في حال تعرضت لأي اعتداء".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تحركات عسكرية متبادلة، مع استمرار انتشار قطع بحرية أمريكية في محيط مضيق هرمز، بالتوازي مع مناورات تجريها القوات الإيرانية بشكل دوري.

وبحسب مصادر متابعة، فإن واشنطن لم تحسم خيارها بين مواصلة المسار الدبلوماسي أو الانتقال إلى خيارات أكثر صرامة، في ظل تعثر المباحثات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

رسائل ردع متبادلة

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "استمرار الوضع الحالي يخدم أهداف طهران الاستراتيجية"، معتبراً أن بلاده تفضل الحلول السياسية، لكنها "لن تدخل في مفاوضات مفتوحة بلا أفق واضح لرفع العقوبات".

في المقابل، تتحدث تقارير إعلامية غربية عن جاهزية القوات الأمريكية في المنطقة لتنفيذ ضربات محددة إذا صدرت أوامر بذلك، غير أن الإدارة الأمريكية تواصل – وفق هذه التقارير – تقييم الكلفة السياسية والعسكرية لأي تصعيد محتمل.

وختم المسؤول الإيراني حديثه بالتأكيد على أن أي مواجهة لن تكون "محدودة أو رمزية"، محذراً من أن الرد قد يشمل استهداف مصالح وقواعد عسكرية في المنطقة، في حال اندلاع نزاع مباشر.