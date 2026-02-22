قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
توك شو

مسؤول أمريكي سابق: ترامب يستمع إلى نفسه فقط.. وضربة إيران إن وقعت ستكون محدودة

البهى عمرو

أكد توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الداخلي الأمريكي السابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخذ قراراته بشكل فردي، مشيرًا إلى أن احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران لا تزال غير محسومة، وسط تباين الآراء داخل الدوائر السياسية في واشنطن.

وفي مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح واريك أن ترامب "لا يستمع إلى أحد، بل يستمع إلى نفسه فقط"، مضيفًا أنه يميل إلى التفكير منفردًا قبل الوصول إلى قرارات قد تخدم أحيانًا مصالحه الشخصية والسياسية.

وأشار إلى أنه في عام 2020 اتخذ ترامب قرارًا بمهاجمة إيران قبل أن يتراجع عنه لاحقًا، ما يعكس عدم وضوح موقفه النهائي في مثل هذه الملفات الحساسة.

وحول طبيعة أي تحرك عسكري محتمل، رجّح واريك أنه في حال أقدم ترامب على خطوة عسكرية، فإنها ستكون "محدودة للغاية"، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي لم يحسم أمره بعد.

وفيما يتعلق بإمكانية وقوع هجوم أمريكي خلال الساعات أو الأيام المقبلة، استبعد واريك عودة الحشود العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة إلى الولايات المتحدة دون تحقيق تقدم سياسي أو إبرام اتفاق مع إيران.

وأضاف أن ترامب يسعى إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على طهران، بالتوازي مع محاولة تحقيق إنجاز دبلوماسي، مشددًا على أن اللجوء إلى الخيار العسكري يظل مطروحًا فقط في حال فشل المفاوضات.

ترامب إيران الرئيس الأمريكي واشنطن

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

عضو مجلس الشورى الإيراني: أي خطأ أمريكي سيقابل برد فوري خلال دقائق

قائد سلاح الجو الإسرائيلي الأسبق: كل شيء جاهز للهجوم إذا فشلت المفاوضات مع إيران

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

ركيزة في منظومة الأمن القومي العربي..اليماحي يهنئ السعودية بذكرى يوم التأسيس

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

