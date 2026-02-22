قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد عيد الفطر 2026 .. اعرف هيبقى يوم إيه؟
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة رمضانية.. دينا فؤاد تثير الجدل عبر إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة دينا فؤاد  متابعيها عدة صور جديدة لها من أحدث ظهور عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية “الاستوري”.

مي سليم

وظهرت دينا فؤاد  في الصورة بإطلالة رمضانية متميزة، وسط أجواء وروحانيات رمضان.

ونالت الإطلالة إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

وكانت قد أثارت الفنانة دينا فؤاد الجدل برسالة غامضة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وذلك عبر خاصية الاستوري.

و كتبت دينا فؤاد: لا يصح الوصال إلا مع الأصيل، ولا يدوم الود إلا مع الطيب.

وكانت الفنانة دينا فؤاد، قالت في تصريحات سابقة إنها سعيدة بالنجاح الذي حققه مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025، وتكريمها عن دورها في المسلسل.

ووصفت دينا فؤاد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الشخصية التي قدمتها في حكيم باشا بأنها كانت مرهقة ولكن كل التعب والمجهود تكلل بالنجاح.

دينا فؤاد نجوم الفن الفنانة دينا فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

جانب من اجتماع وزير الاستثمار

وزير الاستثمار ينسق بين 5 جهات للربط الإلكتروني وتيسير خدمات المستثمرين

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

نشاط مكثف لوزارة الاستثمار خلال الأسبوع الثالث من فبراير .. تفاصيل

الضرائب

الضرائب تخفض ندواتها التثقيفية لـ 20 لقاء أسبوعيا .. تفاصيل

بالصور

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد