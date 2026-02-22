بإطلالة رمضانية.. دينا فؤاد تثير الجدل عبر إنستجرام

شاركت الفنانة دينا فؤاد متابعيها عدة صور جديدة لها من أحدث ظهور عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية “الاستوري”.

مي سليم

وظهرت دينا فؤاد في الصورة بإطلالة رمضانية متميزة، وسط أجواء وروحانيات رمضان.

ونالت الإطلالة إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

وكانت قد أثارت الفنانة دينا فؤاد الجدل برسالة غامضة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وذلك عبر خاصية الاستوري.

و كتبت دينا فؤاد: لا يصح الوصال إلا مع الأصيل، ولا يدوم الود إلا مع الطيب.

وكانت الفنانة دينا فؤاد، قالت في تصريحات سابقة إنها سعيدة بالنجاح الذي حققه مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025، وتكريمها عن دورها في المسلسل.

ووصفت دينا فؤاد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الشخصية التي قدمتها في حكيم باشا بأنها كانت مرهقة ولكن كل التعب والمجهود تكلل بالنجاح.