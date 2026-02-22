قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد عيد الفطر 2026 .. اعرف هيبقى يوم إيه؟
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها صورة جديدة لها من أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال خاصية "الاستوري".

أسماء أبو اليزيد 

وظهرت أسماء في الصورة رفقة زوجها من داخل أحد المطاعم، ونالت الصورة إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

وأذاعت قناة cbc دراما الحلقة الرابعة من مسلسل توابع، من بطولة الفنانة ريهام حجاج. 

وشهدت الحلقة عددا من الاحداث، قيام ليلي" اسماء ابو اليزيد بتشيك المتابعين في شهيرة"ريهام حجاج"، كما قامت ليلي بعرض دفع ثمن حقنة نجل طارق مقابل ان يقوم بتطليق زوجته. 

تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

العمل من بطولة ريهام حجاج، ويشاركها كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، سحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

تعاون جديد

يشهد مسلسل توابع تعاونًا جديدًا بين كل من ريهام حجاج والمؤلف محمد ناير والمخرج يحيى إسماعيل، بعد أن تعاونا سويًا العام الماضي في مسلسل «أثينا»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وإشادات جماهيرية ونقدية.

أسماء أبو اليزيد نجوم الفن زوج أسماء أبو اليزيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر «عوالم على حافة الواقع» لـ مينا سيتي يوسف

رصاص وخلافات أسرية.. الأمن يكشف كواليس واقعة القليوبية وطبيب يفسر المشهد

خرطوش وخلافات أسرية| كواليس واقعة إطلاق النار على أب ونجله بالقليوبية.. وطبيب نفسي يفسر المشهد

فتاوى

فتاوى| ما حكم الصيام بدون نية أو سحور في رمضان؟.. حكم ابتلاع الصائم للريق مصاحبا بالبلغم.. حكم لبس البنطلون للنساء خارج المنزل وهل يؤثر على صحة الصوم

بالصور

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد