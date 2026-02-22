رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها صورة جديدة لها من أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال خاصية "الاستوري".

أسماء أبو اليزيد

وظهرت أسماء في الصورة رفقة زوجها من داخل أحد المطاعم، ونالت الصورة إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

وأذاعت قناة cbc دراما الحلقة الرابعة من مسلسل توابع، من بطولة الفنانة ريهام حجاج.

وشهدت الحلقة عددا من الاحداث، قيام ليلي" اسماء ابو اليزيد بتشيك المتابعين في شهيرة"ريهام حجاج"، كما قامت ليلي بعرض دفع ثمن حقنة نجل طارق مقابل ان يقوم بتطليق زوجته.

تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

العمل من بطولة ريهام حجاج، ويشاركها كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، سحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

تعاون جديد

يشهد مسلسل توابع تعاونًا جديدًا بين كل من ريهام حجاج والمؤلف محمد ناير والمخرج يحيى إسماعيل، بعد أن تعاونا سويًا العام الماضي في مسلسل «أثينا»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وإشادات جماهيرية ونقدية.