الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تامر هجرس من داخل الجيم في أحدث ظهور.. شاهد

تامر هجرس
تامر هجرس
باسنتي ناجي

شارك الفنان تامر هجرس صورة جديدة له من أحدث جلسة تصوير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

تامر هجرس 

وظهر تامر هجرس في الصورة من داخل الجيم أثناء مرانه اليومي.

وتعاقد الفنان تامر هجرس على المشاركة في فيلم عيلة دياب ع الباب، وذلك بعد نجاحه في السينما من خلال فيلم جوازة توكسيك، الذي حقق نجاحاً كبيراً في دور العرض بالسينمات وأشاد به الكثيرون من الجمهور ومتابعي السوشيال ميديا.

وأكد تامر هجرس أنه يجسد خلال أحداث فيلم عيلة دياب الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد، شخصية كوميدية لم يقدمها من قبل، مشيرا إلى أن الدور به عدة تفاصيل ومن المقرر بدء تصوير دوره خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في فيلم عائلة دياب ع الباب، بجانب محمد سعد عدد من النجوم أبرزهم غادة عادل، هيدى كرم، دنيا سامى، نور إيهاب والفنانة الشابة توانا ابنة الفنانة رانيا منصور، ومن المقرر التعاقد مع عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف ورشة كتابة فايف برودكشن، وإخراج وائل إحسان.

وكان آخر أعمال تامر هجرس في السينما فيلم جوازة توكسيك، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، وعدد آخر من النجوم، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتناول الفيلم قصة حب تجمع كريم الذي يقدم شخصيته محمد أنور وفريدة التي تلعب دورها ملك قورة، ويسعى كريم للزواج من فريدة، ولكن تواجه علاقتهما العديد من الأزمات بسبب تدخل أسرة كريم وهما ليلى علوي التي تلعب دور والدته وبيومي فؤاد الذي يقدم شخصية والده.

تامر هجرس تامر حسني الفنان تامر هجرس

