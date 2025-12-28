قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تؤكد دعمها المطلق لوحدة الصومال الفيدرالي
غرفة الجبهة الوطنية تستأنف متابعة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب
صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد: نجدد العهد لتحقيق تطلعات الشعب
في أول ظهور.. أسرة إبراهيم عيسى تخطف الأنظار بالعرض الخاص لفيلم الملحد
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر
بنداري يحث رؤساء اللجان على إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية الانتخابات
بأسعار مخفضة.. طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والبيض بمنافذ وزارة الزراعة
الوطنية للانتخابات: الإعلام شريك في نقل الواقع من داخل لجان التصويت
«حنظلة» الإيرانية تزعم اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو
رضوى الشربيني في رسالة غامضة: «هي دي الدنيا .. يوم أنا معاك ويوم أنا هناك»
د. خالد عبدالغفار يشهد احتفالية مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر هجرس يخطف الأنظار في أحدث ظهور

تامر هجرس
تامر هجرس
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي تامر هجرس، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، خلال خاصية الأستوري.

إطلاله تامر هجرس 

وظهر تامر هجرس في الصورة بإطلالة صباحية نالت إعجاب متابعيه.

الفيلم الجديد تامر هجرس 

وتعاقد الفنان تامر هجرس على المشاركة في فيلم عيلة دياب ع الباب، وذلك بعد نجاحه في السينما من خلال فيلم جوازة توكسيك، الذي حقق نجاحاً كبيراً في دور العرض بالسينمات وأشاد به الكثيرون من الجمهور ومتابعي السوشيال ميديا.

وأكد تامر هجرس أنه يجسد خلال أحداث فيلم عيلة دياب الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد، شخصية كوميدية لم يقدمها من قبل، مشيرا إلى أن الدور به عدة تفاصيل ومن المقرر بدء تصوير دوره خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في فيلم عائلة دياب ع الباب، بجانب محمد سعد عدد من النجوم أبرزهم غادة عادل، هيدى كرم، دنيا سامى، نور إيهاب والفنانة الشابة توانا ابنة الفنانة رانيا منصور، ومن المقرر التعاقد مع عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف ورشة كتابة فايف برودكشن، وإخراج وائل إحسان.

وكان آخر أعمال تامر هجرس في السينما فيلم جوازة توكسيك، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، وعدد آخر من النجوم، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتناول الفيلم قصة حب تجمع كريم الذي يقدم شخصيته محمد أنور وفريدة التي تلعب دورها ملك قورة، ويسعى كريم للزواج من فريدة، ولكن تواجه علاقتهما العديد من الأزمات بسبب تدخل أسرة كريم وهما ليلى علوي التي تلعب دور والدته وبيومي فؤاد الذي يقدم شخصية والده.

تامر هجرس نجوم الفن الفنان تامر هجرس تامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

مها الصغير

بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة

ترشيحاتنا

الاهلي

إعلامي يثير الجدل بشأن خروج الأهلي من دور الـ32 في كأس مصر

شوبير

بعد صدمة كأس مصر.. شوبير يطالب الخطيب بالتدخل العاجل

أسماء جلال

أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

بالصور

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد