ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة
مدبولي: التكليفات الرئاسية أولويات المرحلة المقبلة.. وتطوير شامل لشركات قطاع الأعمال دون تصفية
ضياء رشوان: محدش يقولي سيادة الوزير.. أنا سيادة الزميل
النص اليمين أكبر ولا الشمال .. اكتشف أسباب اختلاف حجم جانبي الجسم
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في الإمارات يسجل 4188 درهما اليوم الخميس

علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس دون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت 589.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت 546 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 21 وصلت إلى 523.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت  448.75  دراهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت 247.50 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 297.50 درهم إماراتي.

أسعار أوقية الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت 18335.50 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 4188 درهما إماراتيا.
 

سعر الذهب عالميا 

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 5021.59 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب الإمارات درهم إماراتي الجنيه الذهب

