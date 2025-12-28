قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير: النفط يساهم بأكثر من 40% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للكويت رغم تراجع أسعاره
سعر الدولار في مصر بعد خفض سعر الفائدة
وزير التعليم العالي يبحث مع سفير موريتانيا تعزيز التعاون وزيادة المنح الدراسية
رئيس مدينة سفاجا يتفقد ميدانيًا مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المناطق
ذكرى رحيل عزة الإتربي إحدى رائدات الإعلام
حي جنوب الغردقة يرفع 9 حالات إشغال بالممشى السياحي وشارع الثلاثيني
شعبة الذهب: قفزة قوية بالأسعار .. زيادة 265 جنيهًا ومكاسب 4.5% خلال أسبوع
وكيل وزارة البترول للإنتاج ومجلس إدارة شركة الحفر في زيارة ميدانية للحفار EDC -11
اليوم الثاني.. انتظام التصويت في إعادة 19دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
فن وثقافة

مراد مكرم ينعي داوود عبد السيد: سقوط ورقة من شجرة المبدعين المصريين

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
باسنتي ناجي

نعي الفنان مراد مكرم المخرج الراحل داوود عبد السيد الذي توفي بعد معاناة كبيرة مع المرض.

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"داوود عبد السيد في ذمة الله.ورقة آخري تسقط من شجرة المبدعين المصريين.".

أثار خبر وفاة المخرج داوود عبد السيد حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني وبين نشطاء السوشيال ميديا.

توفي المخرج داوود عبد السيد إثر معاناته من وعكة صحية شديدة في أواخر أيامه حيث كان يعانى من مرض الفشل الكلوي.وفقا لما اورده موقع nhs نكشف لكم المشاكل التى تحدث فى الجسم وتسبب الفشل الكلوي إذا لم يتم علاجها.

أسباب الفشل الكلوي 

هناك العديد من أسباب الفشل الكلوي الحاد، وغالبًا ما تُقسم هذه المشاكل إلى ثلاث مجموعات اعتمادًا على ما إذا كانت تؤثر على تدفق الدم إلى الكلى، أو الكلى نفسها، أو تدفق البول من الكلى

مشاكل تؤثر على تدفق الدم إلى الكليتين 

يُعدّ هذا السبب الأكثر شيوعًا للفشل الكلوي الحاد.

و لا تستطيع الكليتان أداء وظائفهما بشكل سليم إذا لم تحصلا على كمية كافية من الدم للترشيح والسبب الأكثر شيوعًا لذلك هو الجفاف الناتج عن القيء والإسهال كما يمكن أن يؤدي قصور القلب إلى الفشل الكلوي الحاد، لأن القلب لا يستطيع ضخ كمية كافية من الدم إلى جميع أنحاء الجسم وقد ينخفض مستوى السوائل في الجسم فجأةً نتيجةً لحالات أخرى، مثل المتلازمة الكلوية.متلازمة انحلال الدم اليوريمي (HUS) هي السبب الأكثر شيوعًا للفشل الكلوي الحاد لدى الأطفال و تُسبب هذه المتلازمة تلفًا في الكلى وتُعيق عملها بشكل سليم وتشمل الأسباب الأخرى التهاب الكلى وبعض الأدوية. 

في بعض الأحيان، إذا لم يكن سبب الفشل الكلوي الحاد معروفًا، فقد نحتاج إلى إجراء خزعة من الكلى، حيث تُؤخذ عينة من نسيج الكلية لفحصها في المختبر ويساعد هذا الفحص على تحديد ما إذا كان العلاج الإضافي سيُحسّن وظائف الكلى.

مشاكل تؤثر على تدفق البول من الكليتين 

عادةً ما تنجم هذه المشاكل عن خلل بنيوي وليس عن مرض. قد تكون بعض هذه المشاكل البنيوية موجودة منذ الولادة، مثل صمامات الإحليل الخلفية التي تمنع المثانة من الإفراغ وفي حالات نادرة، قد تكون حصى.

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

مها الصغير

بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية

طقس غدا

الأرصاد تطلق نصائح عاجلة بشأن طقس الأحد

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

أجمل دعاء فى الصباح

أجمل دعاء فى الصباح.. ردده يسخر الله لك من يقضي حاجتك ويفرج كربتك

أذكار الصباح الواردة عن النبي

أذكار الصباح الواردة عن النبي.. رددها الآن

وقت التسمية عند النحر والحكم لو نسيها.. الإفتاء توضح

وقت التسمية عند النحر والحكم لو نسيها.. الإفتاء توضح

بالصور

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق
كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

