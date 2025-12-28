مراد مكرم ينعي داوود عبد السيد: سقوط ورقة من شجرة المبدعين المصريين

نعي الفنان مراد مكرم المخرج الراحل داوود عبد السيد الذي توفي بعد معاناة كبيرة مع المرض.

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"داوود عبد السيد في ذمة الله.ورقة آخري تسقط من شجرة المبدعين المصريين.".

أثار خبر وفاة المخرج داوود عبد السيد حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني وبين نشطاء السوشيال ميديا.

توفي المخرج داوود عبد السيد إثر معاناته من وعكة صحية شديدة في أواخر أيامه حيث كان يعانى من مرض الفشل الكلوي.وفقا لما اورده موقع nhs نكشف لكم المشاكل التى تحدث فى الجسم وتسبب الفشل الكلوي إذا لم يتم علاجها.

أسباب الفشل الكلوي

هناك العديد من أسباب الفشل الكلوي الحاد، وغالبًا ما تُقسم هذه المشاكل إلى ثلاث مجموعات اعتمادًا على ما إذا كانت تؤثر على تدفق الدم إلى الكلى، أو الكلى نفسها، أو تدفق البول من الكلى

مشاكل تؤثر على تدفق الدم إلى الكليتين

يُعدّ هذا السبب الأكثر شيوعًا للفشل الكلوي الحاد.

و لا تستطيع الكليتان أداء وظائفهما بشكل سليم إذا لم تحصلا على كمية كافية من الدم للترشيح والسبب الأكثر شيوعًا لذلك هو الجفاف الناتج عن القيء والإسهال كما يمكن أن يؤدي قصور القلب إلى الفشل الكلوي الحاد، لأن القلب لا يستطيع ضخ كمية كافية من الدم إلى جميع أنحاء الجسم وقد ينخفض مستوى السوائل في الجسم فجأةً نتيجةً لحالات أخرى، مثل المتلازمة الكلوية.متلازمة انحلال الدم اليوريمي (HUS) هي السبب الأكثر شيوعًا للفشل الكلوي الحاد لدى الأطفال و تُسبب هذه المتلازمة تلفًا في الكلى وتُعيق عملها بشكل سليم وتشمل الأسباب الأخرى التهاب الكلى وبعض الأدوية.

في بعض الأحيان، إذا لم يكن سبب الفشل الكلوي الحاد معروفًا، فقد نحتاج إلى إجراء خزعة من الكلى، حيث تُؤخذ عينة من نسيج الكلية لفحصها في المختبر ويساعد هذا الفحص على تحديد ما إذا كان العلاج الإضافي سيُحسّن وظائف الكلى.

مشاكل تؤثر على تدفق البول من الكليتين

عادةً ما تنجم هذه المشاكل عن خلل بنيوي وليس عن مرض. قد تكون بعض هذه المشاكل البنيوية موجودة منذ الولادة، مثل صمامات الإحليل الخلفية التي تمنع المثانة من الإفراغ وفي حالات نادرة، قد تكون حصى.