حي جنوب الغردقة يرفع 9 حالات إشغال بالممشى السياحي وشارع الثلاثيني
شعبة الذهب: قفزة قوية بالأسعار .. زيادة 265 جنيهًا ومكاسب 4.5% خلال أسبوع
وكيل وزارة البترول للإنتاج ومجلس إدارة شركة الحفر في زيارة ميدانية للحفار EDC -11
اليوم الثاني.. انتظام التصويت في إعادة 19دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
موعد ومكان جنازة المخرج الراحل عمرو بيومي
السيد البدوي لـ"صدى البلد": سأعيد حكومة الظل وبيت الخبرة البرلمانية حال فوزي برئاسة الوفد
أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 عند 478.25 ريال
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025| فيديو
اليوم إسكان الشيوخ تناقش خطة عمل اللجنة بحضور وزير الإسكان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن

حو بيكا
حو بيكا
منار نور

احتفل المطرب حمو بيكا بخرجه من السجن عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، بعد قضائه مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية حيازة سلاح أبيض.

ونشر بيكا مقطع فيديو لهع عبر الفيس بوك وعلق قائلا : “حمو بيكا على الأسفلت". 

كانت قد أصدرت محكمة مستأنف قصر النيل، حكمها في تخفيف حكم استئناف المطرب الشعبي حمو بيكا، من الحبس سنة مع النفاذ إلى 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.

وطلب دفاع مطرب المهرجانات حمو بيكا، براءة موكله فى ودفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان التفتيش لتخطي مأمور الضبط حدود التفتيش.


وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت بمعاقبة مطرب المهرجات حمو بيكا بالحبس سنة غيابيًا بتهمة حيازة سلاحين أبيض.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشارعمرو عوض أمرت سابقًا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاحين أبيض مع إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

حمو بيكا علي الاسفلت خروج حمو بيكا اول تعليق من حمو بيكما

