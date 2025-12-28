على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن

احتفل المطرب حمو بيكا بخرجه من السجن عقب الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، بعد قضائه مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية حيازة سلاح أبيض.

ونشر بيكا مقطع فيديو لهع عبر الفيس بوك وعلق قائلا : “حمو بيكا على الأسفلت".

كانت قد أصدرت محكمة مستأنف قصر النيل، حكمها في تخفيف حكم استئناف المطرب الشعبي حمو بيكا، من الحبس سنة مع النفاذ إلى 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.

وطلب دفاع مطرب المهرجانات حمو بيكا، براءة موكله فى ودفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان التفتيش لتخطي مأمور الضبط حدود التفتيش.



وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت بمعاقبة مطرب المهرجات حمو بيكا بالحبس سنة غيابيًا بتهمة حيازة سلاحين أبيض.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشارعمرو عوض أمرت سابقًا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاحين أبيض مع إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.