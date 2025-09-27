لحين صدور قرار المحكمة.. التحفظ على حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض

رفعت محكمة مستأنف قصر النيل، أولى جلسات نظر استئناف المطرب الشعبي حمو بيكا، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه في قضية حيازة سلاح أبيض، مع التحفظ عليه للقرار.

وطلب دفاع مطرب المهرجانات حمو بيكا، براءة موكله فى ودفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان التفتيش لتخطي مأمور الضبط حدود التفتيش.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت بمعاقبة مطرب المهرجات حمو بيكا بالحبس سنة غيابيا بتهمة حيازة سلاحين أبيض.

كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشارعمرو عوض أمرت سابقا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاحين أبيض مع إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضر بالواقعة، وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.