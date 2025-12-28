الجميع يدعم منتخب مصر.. مُعلق كروي يشيد بفوز الفراعنة على جنوب إفريقيا ويثني على أداء صلاح

أكد علي محمد علي، المعلق الكروي، أن الجميع يساند ويدعم منتخب مصر في مهمته بأمم أفريقيا من أجل تحقيق اللقب.

وقال علي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: «الفوز على جنوب أفريقيا أعاد شخصية منتخب مصر، ومحمد صلاح كان دوره مؤثرًا مع المنتخب في المباراة بالأمس، وكانت لمساته خطيرة للغاية».

وأضاف: «حسام عبدالمجيد مستقبل منتخب مصر في خط الدفاع وقدم مباراة جيدة للغاية أمام زيمبابوي، وثقتنا في منتخب مصر كبيرة لتحقيق لقب أمم أفريقيا».

يخوض منتخب مصر مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، عندما يلتقي نظيره الأنجولي على ملعب “أدرار”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة.

ويدخل “الفراعنة” المواجهة وهم في وضع مريح، بعدما حسموا بطاقة التأهل إلى الدور التالي وضمنوا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، إثر تحقيقهم انتصارين متتاليين منحاهم 6 نقاط كاملة.