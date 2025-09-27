بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته إلي رئيس النيابة الكلية بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة وفاة 13 شخص وإصابة 35 آخرين في حادث انهيار وحريق مصنع النسيج المنهار بالمنطقة الصناعية في قلب مدينة المحلة.

قرار عاجل من المحامي العام

كما وجهت النيابة العامة بحجز 3 من مستأجري المصنع المنكوب علي ذمة التحقيقات وأخذ أقوالهم حيال الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل فريق من النيابة العامة والانتقال إلي موقع الحادث وإعداد تقرير فني حول ملابسات والوقوف علي السبب الحقيقي للوقوع الكارثة .

تفاصيل الواقعة

كان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أصدر اليوم، توجيهاته العاجلة إلي الدكتور محمود عيسي نائب المحافظ بتشكيل لجان فنية من الإدارة الهندسية بحي أول المحلة للإزالة أنقاض المصنع المنهار بالمنطقة الصناعية ومعاينة باقي المنازل المجاورة حفاظا على صالح أرواح وحياة المواطنين.

كارثة مصنع المحلة

وتابع محافظ الغربية، منذ فجر أمس جهود رفع الأنقاض والبحث عن أي مصابين محتجزين جراء الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ استمرت طوال اليوم وتم الانتهاء منها بالكامل، مع انتشال جميع المحتجزين تحت الركام.

رفع الأنقاض

وأعرب المحافظ عن خالص التعازي باسم كافة أبناء المحافظة لأسر الضحايا الثلاثة عشر الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أنهم شهداء للعمل والواجب الإنساني، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، حيث خرجت ٢٦ حالة بعد تحسن حالتهم، بينما يتلقى ٧ مصابين آخرين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، بينهم حالتان بالعناية المركزة وخمس حالات مستقرة.

وأكد المحافظ أن فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ستستمر في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، مع الحرص على تلبية جميع احتياجات المصابين وذويهم بشكل عاجل ودقيق، ومتابعة الوضع الصحي لهم لحظة بلحظة، وسيتم صرف التعويضات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان راحتهم واستقرارهم النفسي والمعيشي.

تعازي أسر الضحايا

وجدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية شكره لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في التعامل مع الحادث.

وأكّد أن الدولة تقف بجانب المواطنين في كل لحظة، وستستمر المحافظة في تقديم كل الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.