الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
ليفربول في اختبار صعب أمام كريستال بالاس لمواصلة انطلاقته المثالية في البريميرليج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار

حادث انهيار مصنع المحلة
حادث انهيار مصنع المحلة
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته إلي رئيس النيابة الكلية بسرعه فتح باب التحقيق في واقعة وفاة 13 شخص وإصابة 35 آخرين في حادث انهيار وحريق مصنع النسيج المنهار بالمنطقة الصناعية في قلب مدينة المحلة.

قرار عاجل من المحامي العام 

كما وجهت النيابة العامة بحجز 3 من مستأجري المصنع المنكوب علي ذمة التحقيقات وأخذ أقوالهم حيال الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل فريق من النيابة العامة والانتقال إلي موقع الحادث وإعداد تقرير فني حول ملابسات والوقوف علي السبب الحقيقي للوقوع الكارثة .

تفاصيل الواقعة 

كان  اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أصدر اليوم، توجيهاته العاجلة إلي الدكتور محمود عيسي نائب المحافظ بتشكيل لجان فنية من الإدارة الهندسية بحي أول المحلة للإزالة أنقاض المصنع المنهار بالمنطقة الصناعية ومعاينة باقي المنازل المجاورة حفاظا على صالح أرواح وحياة المواطنين.

كارثة مصنع المحلة 

وتابع محافظ الغربية، منذ فجر أمس جهود رفع الأنقاض والبحث عن أي مصابين محتجزين جراء الحريق الذي اندلع بمصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ استمرت طوال اليوم وتم الانتهاء منها بالكامل، مع انتشال جميع المحتجزين تحت الركام.

رفع الأنقاض 

وأعرب المحافظ عن خالص التعازي باسم كافة أبناء المحافظة لأسر الضحايا الثلاثة عشر الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أنهم شهداء للعمل والواجب الإنساني، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين الذين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، حيث خرجت ٢٦ حالة بعد تحسن حالتهم، بينما يتلقى ٧ مصابين آخرين الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات، بينهم حالتان بالعناية المركزة وخمس حالات مستقرة.

وأكد المحافظ أن فرق التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ستستمر في تقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة، مع الحرص على تلبية جميع احتياجات المصابين وذويهم بشكل عاجل ودقيق، ومتابعة الوضع الصحي لهم لحظة بلحظة، وسيتم صرف التعويضات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان راحتهم واستقرارهم النفسي والمعيشي.

تعازي أسر الضحايا 

وجدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية شكره لأبطال الحماية المدنية على تضحياتهم وبسالتهم في إنقاذ المصابين والسيطرة على الحريق، ولجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية المشاركة في التعامل مع الحادث.

وأكّد أن الدولة تقف بجانب المواطنين في كل لحظة، وستستمر المحافظة في تقديم كل الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

