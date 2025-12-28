قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

رشا عوني

أثار خبر وفاة مطرب المهرجانات دقدق مؤسس فرقة الصواريخ، حالة من الذهول والصدمة لمحبيه، خاصة وأنه قدم أشهر أغنية معروفة في أغاني المهرجانات الشعبية وهي اغنية أخواتي، حيث توفي أحمد دقدق بعد صراع مع المرض خلال الأشهر الأخيرة. 

 

سبب وفاة المطرب دقدق

وجاء سبب وفاة المطرب دقدق هو إصابته بـ سرطان المخ، حيث أكتشف إصابته منذ سنوات وبدأ مرحلة العلاج، ودخل في غيبوبة الفترة الأخيرة وتوفي في منزله بعد عودته من المستشفى.

وأعلن أحد أصدقائه الخبر عبر فيسبوك، قائلاً: «الله يرحمك يا دقدق ويجعلك من أهل الجنة، ربنا يجعل مرضك شفيع ليك، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، أخونا في ذمة الله».

أورام الدماغ السرطانية والحميدة

غالبًا ما تسبب أورام الدماغ غير السرطانية أعراضًا تتفاقم ببطء. تُسمى أورام الدماغ غير السرطانية أورام الدماغ الحميدة. وقد تسبب أعراضًا بسيطة لا تلاحظها في البداية. وربما تتفاقم الأعراض على مدار أشهر أو أعوام.

تسبب أورام الدماغ السرطانية أعراضًا تتفاقم بسرعة، وتُسمى هذه الأورام أيضًا سرطانات الدماغ أو أورام الدماغ الخبيثة، وتسبب أعراضًا تظهر فجأة، وتتفاقم خلال أيام أو أسابيع.

ونستعرض لكم في السطور التالية أعراض سرطان المخ وعلامات ظهور ورم في المخ ..

أعراض ورم الدماغ

  • صداع أو ضغط في الرأس ويكون أشد في الصباح.
  • نوبات صداع يتكرر حدوثها كثيرًا وتبدو أكثر شدة.
  • نوبات صداع توصَف أحيانًا بأنها شبيهة بالصداع الناتج عن التوتر أو الصداع النصفي.
  • الغثيان أو القيء.
  • مشكلات في العين، مثل تشوش الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية الجانبية.
  • فقدان الإحساس أو الحركة في إحدى الذراعين أو إحدى الساقين.
  • صعوبة الاتزان.
  • مشكلات النطق.
  • الشعور بالتعب الشديد.
  • الشعور بالتشوش في ممارسة الأمور اليومية.
  • مشكلات في الذاكرة.
  • مواجهة صعوبة في اتباع الأوامر البسيطة.
  • تغيرات في الشخصية أو السلوك.
  • نوبات الصرع، خاصة إذا لم تكن هناك سيرة مرضية للإصابة بنوبات الصرع.
  • مشكلات في السمع.
  • الدوخة أو الدوار.
  • الشعور بالجوع الشديد وزيادة الوزن
الفرق بين الورم وسرطان المخ

ورم الدماغ هو نموّ غير طبيعي للخلايا في الدماغ وقد تكون حميدة أو خبيثة، الأورام الحميدة لا تحتوي على خلايا سرطانية، وبمجرّد إزالتها فإنها نادرا ما تعاود النمو. 

مع هذا، فقد تسبّب أورام الدماغ الحميدة مشاكل صحيّة خطيرة، ويمكن أن تتحول لتصبح خبيثة. أمّا أورام الدماغ الخبيثة فهي سرطانية، حيث تنمو بسرعة، وتهاجم الأنسجة المحيطة، وعادة ما تهدّد الحياة.


ما هي أول أعراض سرطان الدماغ؟ 

 

أول أعراض سرطان الدماغ غالباً ما تكون الصداع المستمر والمتفاقم، خاصة في الصباح الباكر أو عند الاستيقاظ، وقد يترافق مع الغثيان والقيء، بالإضافة إلى ظهور نوبات صرع، أو ضعف وتنميل في جانب واحد من الجسم، أو تغيرات في الرؤية، السمع، الشخصية، أو التوازن والمشي. هذه الأعراض تتفاوت حسب موقع الورم وحجمه، لكن يجب استشارة الطبيب عند ملاحظة أي منها بشكل غير مبرر ومتزايد.  
 

أعراض سرطان المخ

أعراض سرطان الدماغ الأكثر شيوعًا


 

-الصداع.
-الضعف والهزال.
-تشوّش الحركة.
-صعوبة في المشي.
-نوبات من التشنجات.


أعراض سرطان الدماغ الأقل شيوعًا
 

-تغيير في الحالة الإدراكية.
-شعور بالغثيان والقيء.
-تغيرات في الرؤية.
-صعوبات في التكلم.
-تغيرات تدريجية في القدرة العقلية أو في الإدراك العاطفي.

متى تظهر أعراض سرطان المخ؟


تظهر أعراض سرطان الدماغ التي ذكرت أعلاه لدى الغالبية من الأشخاص الذين يُصابون بمرض سرطان الدماغ بشكل تدريجي جدًا إلى درجة أن المريض نفسه، أو المحيطين به، قد يُلاحظونها في بداية الأمر، ومع ذلك قد تظهر أعراض سرطان الدماغ بوتيرة سريعة.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

