بنستهون بيها.. أعراض غير متوقعة تكشف سرطان الكلى

يلعب الاكتشاف المبكر لمرض سرطان الكلى دور كبير في الحد من المضاعفات الخطيرة والسيطرة على المرض ويلزم هذا إجراء الفحوصات الدورية بجانب معرفة الاعراض الخاصة بسرطان الكلى.

اعراض سرطان الكلى

لا يُسبب سرطان الكلى عادةً أي أعراض في البداية وبمرور الوقت، قد تظهر مؤشرات المرض وأعراضه .

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض سرطان الكلى:

وجود دم في البول، قد يبدو ورديًّا أو أحمر أو مائل للبني والأسود

فقدان الشهية بدون سبب.

ألم في الجانب أو الظهر لا يَسكُن.

التعب غير المبرر.

نقص الوزن مجهول السبب.

متى تزور الطبيب؟

حدِّد موعدًا طبيًا لاستشارة الطبيب أو أي اختصاصي رعاية صحية آخر إذا ظهرت عليك أي أعراض تثير قلقك بمعنى أنها تتكرر أو تستمر لفترة طويلة أو تتميز بالشدة.