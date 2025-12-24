قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
مدبولي: ملف الدين على رأس أولويات الدولة.. ولن نُحمل المواطن أعباء إضافية
محافظات

جامعة المنصورة والصحة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التطوير والابتكار

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
همت الحسينى

وقَّع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرفة على المجلس القومي للسكان، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة المنصورة والمجلس القومي للسكان، يهدف إلى تعزيز التطوير والابتكار في المجالات الصحية والتوعوية والتعليمية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحسين المؤشرات السكانية والصحية بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027، ومبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري».

شهد توقيع البروتوكول حضور كل من الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور عبير زكريا، عميد كلية التمريض، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة بسمة شومان، وكيل كلية الطب السابق، والدكتورة رجاء شوقي، رئيس قسم الصحة العامة والمجتمع، والدكتور أسامة وردة، رئيس أقسام التوليد وأمراض النساء، والدكتورة منى حافظ، مدير مستشفى الأطفال الجامعي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان.

وفي مستهل مراسم التوقيع، أكّد الدكتور شريف خاطر أن البروتوكول يعكس التزام جامعة المنصورة بدورها الوطني والمجتمعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك بنية تحتية طبية وتعليمية متقدمة، وخبرات أكاديمية وبحثية تؤهلها لتكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مستهدفات الخطة العاجلة للسكان والتنمية، ولا سيما في مجالات المشورة الصحية، والصحة الإنجابية، والتوعية المجتمعية، وتنظيم القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول يتضمن دعم تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية بمحافظة الدقهلية، والمشاركة في تنفيذ مبادرة «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، من خلال تغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وورش عمل للطلاب والكوادر الصحية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا الصحة السكانية والتنمية المستدامة.

من جانبها، أعربت الدكتورة عبلة الألفي عن تقديرها للدور الريادي لجامعة المنصورة في دعم منظومة الصحة العامة، مؤكدة أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من رؤية المجلس القومي للسكان في إدارة السياسات والبرامج السكانية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة لتحسين جودة حياة المواطن وخصائصه السكانية، مشيرة إلى أن التعاون مع الجامعة يستهدف تطوير أساليب حملات التوعية، وتحسين الصحة العامة والإنجابية، ورفع كفاءة العاملين في مجالات صحة الأم والطفل، وتنفيذ برامج متخصصة للحد من وفيات حديثي الولادة، وتحسين الخدمات المقدمة داخل الوحدات الصحية.

من جانبه، أكّد الدكتور محمد عطية البيومي أن جامعة المنصورة تضع ملف الوعي السكاني والصحي ضمن أهم أولوياتها، مشيرًا إلى أن دمج هذه المفاهيم في الأنشطة والمقررات الطلابية يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الدولة السكانية والتنموية.

كما أشار الدكتور أشرف شومة إلى أن كلية الطب تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير أساليب التدريب الطبي، موضحًا أن مستشفيات جامعة المنصورة تعمل كمراكز إحالة للحالات المعقدة، وهو ما يفسر ارتفاع نسب القيصريات بها، مع وجود نجاحات ملحوظة في الولادات الطبيعية.

وأوضح الدكتور الشعراوي كمال أن التعاون مع وزارة الصحة يتيح توحيد آليات العمل داخل غرف الولادة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأم والطفل، بما يسهم في تحقيق أهداف ضبط النمو السكاني والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، في ضوء ما تقدمه مستشفيات جامعة المنصورة من خدمات نوعية متخصصة.

وفي سياق متصل، شهدت الزيارة عقد جلسة عمل موسعة لمناقشة أبرز القضايا السكانية، وعلى رأسها ضبط معدلات الولادة القيصرية وتعزيز الوعي الصحي من خلال مبادرة «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية».

وخلال الجلسة، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن المعدل الكلي للإنجاب في مصر انخفض ليصل إلى 2.41 طفل لكل سيدة بنهاية عام 2024، مؤكدة أن الدولة تستهدف الوصول إلى المعدل العالمي للإحلال السكاني البالغ 2.1، مشددة على أن الاهتمام بصحة الطفل يبدأ من أول ألف يوم في عمره باعتبارها الأساس لبناء الإنسان.

كما تناولت الجلسة الارتفاع الكبير في نسب الولادة القيصرية، وهو من أعلى المعدلات عالميًا، لافتة إلى أن هذه العمليات غير المبررة تكلف الدولة مليارات الجنيهات، فضلًا عما تسببه من مخاطر صحية للأم والطفل.

وأكدت نائب الوزير أهمية تطبيق نظم المتابعة الطبية مثل «البارتوجرام» وتصنيف «روبسون» لتسجيل كل حالة ولادة وتحديد أسباب التدخل الجراحي بدقة، إلى جانب الربط الإلكتروني بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة لضمان الشفافية.

كما ناقش الطرفان دور الجامعة في رفع الوعي المجتمعي من خلال إدراج مفاهيم المشورة الأسرية ومبادرة «الألف يوم الذهبية» ضمن المقررات الدراسية، ودعم تخريج قابلات مؤهلات، والاستفادة من طاقات الطلاب في القوافل الطبية لنشر ثقافة المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، حفاظًا على صحة الأم والطفل.

وانتهت الجلسة بالاتفاق على تضمين بروتوكول التعاون خطة تنفيذية واضحة تشمل ضبط معايير الولادات القيصرية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا داخل مستشفيات الجامعة، وتنفيذ برامج تدريبية للأطباء والتمريض على الولادة الطبيعية بعد القيصرية، وتفعيل دور كلية التمريض في إعداد كوادر متخصصة في المشورة الأسرية ورعاية المسنين، بما يسهم في تحسين المؤشرات السكانية والصحية بمحافظة الدقهلية.

الدقهلية جامعة المنصورة وزارة الصحة بروتوكول

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

شوربة الكوسة والبطاطس

طريقة عمل شوربة الكوسة والبطاطس

الكلى

10 علامات تدل على أمراض الكلى

الانفلونزا

زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة للحماية من نزلات البرد .. تعرف عليه

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

