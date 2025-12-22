جامعة المنصورة أفضل جامعة صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية

هنأ رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، بمناسبة حصول الجامعة على لقب أفضل جامعة صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وترسيخ الممارسات الصديقة للبيئة داخل الحرم الجامعي، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الدوري رقم (631) لشهر ديسمبر 2025، برئاسة رئيس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس، بمقر مجلس الجامعة، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والإدارية، والخدمية .

ووافق المجلس خلال الاجتماع على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وجامعة هويلفا بدولة إسبانيا، وجامعة القديس كيرلس وميثوديوس بدولة سلوفاكيا، بما يسهم في دعم التبادل الأكاديمي والبحثي وتطوير البرامج التعليمية المشتركة، وذلك في إطار دعم التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الأكاديمية في ضوء برنامج إيراسموس .

ووجه رئيس الجامعة ،خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات منتصف العام الدراسي، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، مع اهتمام خاص بالطلاب ذوي الإعاقة من خلال توفير اللجان والتيسيرات المعتمدة، إلى جانب تقديم أوجه الدعم اللازمة للطلاب الوافدين، بما يضمن انتظام مشاركتهم في الامتحانات دون معوقات .

وأشاد رئيس الجامعة بجهود قطاع التعليم والطلاب في تنفيذ المبادرات التوعوية المشتركة مع الأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تكامل الأدوار داخل الجامعة لبناء وعي شبابي مستنير قادر على مواجهة التحديات الفكرية والرقمية المعاصرة، وترسيخ قيم الانتماء الوطني والفهم الوسطي المستنير.

كما أشاد رئيس الجامعة بنجاح مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي جاءت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالشراكة مع وزارة الأوقاف، باعتبارها إحدى الأدوات التوعوية المهمة لتصحيح المفاهيم المغلوطة وربط القيم الدينية الأصيلة بالمعرفة العلمية الحديثة .

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على اقتراح عقد بروتوكول تعاون بين كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكلية التمريض بجامعة المنصورة، وكذلك تجديد اتفاقية التعاون بين الجامعة، ممثلة في كلية الزراعة، وكلية علوم النبات والتكنولوجيا بجامعة وسط الصين الزراعية، دعمًا لمجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي .

واعتمد المجلس تدشين جائزة جامعة المنصورة لأفضل ثلاث شركات ناشئة من خريجي الجامعة، وهي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية؛ حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف جنيه، والمركز الثاني على 400 ألف جنيه، والمركز الثالث على 300 ألف جنيه، دعمًا لتحويل الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعة إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال .

كما وافق المجلس على إطلاق جائزة أفضل 3 مشاريع بحثية طلابية قابلة للتطبيق، بهدف تشجيع الطلاب على تقديم حلول ابتكارية قابلة للتنفيذ، حيث تبلغ قيمة الجائزة ثلاثمئة ألف جنيه للمركز الأول، و200 ألف جنيه للمركز الثاني، و100 ألف جنيه للمركز الثالث، بما يعزز ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي واحتياجات المجتمع .

