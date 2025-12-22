قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة المنصورة أفضل جامعة صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
أ ش أ

هنأ رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، بمناسبة حصول الجامعة على لقب أفضل جامعة صديقة للبيئة على مستوى الجامعات المصرية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وترسيخ الممارسات الصديقة للبيئة داخل الحرم الجامعي، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الدوري رقم (631) لشهر ديسمبر 2025، برئاسة رئيس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس، بمقر مجلس الجامعة، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والإدارية، والخدمية .

ووافق المجلس خلال الاجتماع على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وجامعة هويلفا بدولة إسبانيا، وجامعة القديس كيرلس وميثوديوس بدولة سلوفاكيا، بما يسهم في دعم التبادل الأكاديمي والبحثي وتطوير البرامج التعليمية المشتركة، وذلك في إطار دعم التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الأكاديمية في ضوء برنامج إيراسموس .

ووجه رئيس الجامعة ،خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات منتصف العام الدراسي، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، مع اهتمام خاص بالطلاب ذوي الإعاقة من خلال توفير اللجان والتيسيرات المعتمدة، إلى جانب تقديم أوجه الدعم اللازمة للطلاب الوافدين، بما يضمن انتظام مشاركتهم في الامتحانات دون معوقات .

وأشاد رئيس الجامعة بجهود قطاع التعليم والطلاب في تنفيذ المبادرات التوعوية المشتركة مع الأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تكامل الأدوار داخل الجامعة لبناء وعي شبابي مستنير قادر على مواجهة التحديات الفكرية والرقمية المعاصرة، وترسيخ قيم الانتماء الوطني والفهم الوسطي المستنير.

كما أشاد رئيس الجامعة بنجاح مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي جاءت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالشراكة مع وزارة الأوقاف، باعتبارها إحدى الأدوات التوعوية المهمة لتصحيح المفاهيم المغلوطة وربط القيم الدينية الأصيلة بالمعرفة العلمية الحديثة .

كما وافق المجلس من حيث المبدأ على اقتراح عقد بروتوكول تعاون بين كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكلية التمريض بجامعة المنصورة، وكذلك تجديد اتفاقية التعاون بين الجامعة، ممثلة في كلية الزراعة، وكلية علوم النبات والتكنولوجيا بجامعة وسط الصين الزراعية، دعمًا لمجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي .

واعتمد المجلس تدشين جائزة جامعة المنصورة لأفضل ثلاث شركات ناشئة من خريجي الجامعة، وهي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية؛ حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف جنيه، والمركز الثاني على 400 ألف جنيه، والمركز الثالث على 300 ألف جنيه، دعمًا لتحويل الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعة إلى كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال .

كما وافق المجلس على إطلاق جائزة أفضل 3 مشاريع بحثية طلابية قابلة للتطبيق، بهدف تشجيع الطلاب على تقديم حلول ابتكارية قابلة للتنفيذ، حيث تبلغ قيمة الجائزة ثلاثمئة ألف جنيه للمركز الأول، و200 ألف جنيه للمركز الثاني، و100 ألف جنيه للمركز الثالث، بما يعزز ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي واحتياجات المجتمع .
 

رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب أفضل جامعة صديقة للبيئة الجامعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

احمد حسن

إنت أعقل من كده.. رسائل نارية من لاعب الأهلي السابق لـ أحمد حسن

ترشيحاتنا

السباح يوسف

النيابة تنعي السباح الراحل يوسف عبد الملك ضحية الإهمال

السباح يوسف

الطب الشرعي : محاولة إنقاذ السباح يوسف كانت اجتهادات لعودته للحياة

الجوازات

لاستخراج جوازات السفر.. افتتاح فرع جديد للجوازات داخل مول شهير بالإسكندرية

بالصور

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون تضم نوستاليجيا 80-90 وفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب

ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة

من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم "طلقني"

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد