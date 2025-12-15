قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة ومحكمة النقض للتعاون في مجالات التدريب والتثقيف

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك في إطار توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين محكمة النقض المصرية وجامعة المنصورة في مجالات التدريب والتثقيف القانوني، وتبادل الخبرات، وتنمية القدرات العلمية والبحثية، بما يخدم الصالح العام ويسهم في بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر إدارة جامعة المنصورة، بحضور الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، إلى جانب وفد رفيع المستوى من قيادات محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ضمّ المستشار محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عابد راشد، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سمير عبد المنعم، نائب رئيس محكمة النقض ومدير التفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والمستشار أحمد محمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار الدكتور محمد مطر، نائب رئيس محكمة النقض ومدير مساعد التفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض، والمستشار حسام الجيزاوي، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد عبد الله أنيس، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

كما حضر من جانب جامعة المنصورة كلٌّ من الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والدكتور تامر صالح، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الدور المحوري لمحكمة النقض المصرية في ترسيخ المبادئ القضائية وصياغة القواعد القانونية، ودور جامعة المنصورة، باعتبارها إحدى الجامعات الحكومية الرائدة، في تقديم برامج أكاديمية وتدريبية متطورة وفقًا للمعايير المحلية والدولية، بما يعزز التكامل المؤسسي بين الجانبين في مجالات العلم والتدريب وبناء القدرات.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور شريف خاطر عن خالص تقديره لمعالي المستشار عاصم الغايش، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته القضائية السامية، ومؤكدًا أن محكمة النقض تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، باعتبارها قمة الهرم القضائي ومرجعًا راسخًا للاجتهاد القضائي في مصر.

وأكَّد رئيس جامعة المنصورة أن التعاون مع المؤسسات القضائية الوطنية يعكس إيمان الجامعة بدورها المجتمعي ومسؤوليتها في دعم منظومة العدالة، وبناء كوادر قانونية واعية تمتلك أدوات العلم والفكر والتطبيق، بما يسهم في دعم الدولة المصرية ومساراتها التنموية.

واشاد المستشار عاصم الغايش هذه الزيارة، معربًا عن تقديره للدور الأكاديمي والمجتمعي الرائد الذي تقوم به جامعة المنصورة، وما حققته من تطور ملموس في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن التعاون مع الجامعات المصرية العريقة يمثل ركيزة أساسية لدعم الفكر القانوني، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء الإنسان.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وتبادل الدراسات والمطبوعات والخبرات.

كما تتضمن المذكرة التعاون في تقديم الخبرات العلمية والقانونية والفنية والإدارية، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الطرفين في التدريس والتدريب بالدورات العلمية المتخصصة، وتأهيل الكوادر البشرية لدى الجانبين، فضلًا عن دعم الأنشطة العلمية والثقافية المشتركة، وإتاحة الاستفادة المتبادلة من المكتبات العلمية.

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026

