رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، داخل البنوك العاملة في السوق، في ظل حالة من الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف.



سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوى 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك الأهلي المصري، ما يعكس استمرار التوازن بين العرض والطلب داخل أكبر بنكين حكوميين.



أسعار الدولار في البنوك الخاصة

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.41 جنيه للشراء، و47.51 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك كريدي أجريكول 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري عند 47.38 جنيه للشراء، و47.48 جنيه للبيع، في حين سجل بنك التعمير والإسكان 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وعلى مستوى البنك المركزي المصري، ثبت سعر الدولار عند 47.39 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرار السياسة النقدية واستمرار المتابعة الدقيقة لحركة سعر الصرف في الأسواق.



سعر الدولار اليوم في البنوك



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.43 جنيه للشراء

47.53 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

47.43 جنيه للشراء

47.53 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.42 جنيه للشراء

47.52 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.41 جنيه للشراء

47.51 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

47.41 جنيه للشراء

47.51 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

47.40 جنيه للشراء

47.50 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

47.40 جنيه للشراء

47.50 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

47.40 جنيه للشراء

47.50 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

47.38 جنيه للشراء

47.48 جنيه للبيع



ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل زيادة جديدة في صافي الاحتياطيات الأجنبية بنهاية شهر نوفمبر 2025، في مؤشر يعكس استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي وتعافي الملاءة المالية للدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المركزي في بيانه أن صافي الاحتياطيات ارتفع إلى 50.216 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 145 مليون دولار.

تحويلات المصريين بالخارج

وفي سياق متصل، تستمر تحويلات المصريين العاملين بالخارج في لعب دور محوري كأحد أهم روافد النقد الأجنبي للدولة، حيث يسجل معدل التحويلات الشهري نحو 3 مليارات دولار، بإجمالي سنوي يصل إلى 36.5 مليار دولار.



وتعد هذه التحويلات عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاقتصادي، لما توفره من سيولة دولارية مستدامة تساهم في تعزيز الاحتياطي الأجنبي، وتقوية موقف الجنيه، ودعم احتياجات السوق من النقد الأجنبي لتمويل الواردات والالتزامات التجارية