الاحتلال يطلق النيران على رفح الفلسطينية ويشن غارات جوية مكثفة
أستراليا.. الحكومة تدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد هجوم بوندي الدامي
مصر والهند شريكان في الابتكار.. 1.3 مليار مستخدم للإنترنت وفرص استثمارية متنامية
بعد قليل.. هدير عبد الرازق وأوتاكا في المحكمة الاقتصادية
هل تدخل منطقة زبالين القاهرة مرمي التطوير؟ ..الحكومة تجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين
أب وابنه وراء هجوم بوندي في سيدني.. دخل أستراليا بتأشيرة طالب
روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس
أشرف روقا: 2 لاعيبة في الزمالك باعوا عربياتهم بسبب تأخر الرواتب
رسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية "القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية"
هل البكاء على الميت أمام قبره يعذبه؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات عند 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية حوالي 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلى الكويتي، لنحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع. 

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، بنك الشركة المصرفية، الأهلي المصري، مصر، نكست،  المصرف المتحد، العربي الأفريقي، ميد بنك، أبوظبي الأول،  التعمير والإسكان) لنحو  47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (فيصل الإسلامي، المصرف العربي، العقاري المصري العربي، القاهرة،  التجاري الدولي CIB) حوالي  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الأهلي المتحد،  الكويت الوطنى، قطر الوطني)  لنحو  47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، المصري الخليجي، كريدي أجريكول، إتش إس بي سي HSBC، أبوظبي التجاري، البركة) حوالي  47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو  47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 47.42 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. 

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

47.51 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

47.45 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  في مصر اليوم الإثنين

 47.48 جنيه.

