انخفاض سعر الدولار في مصر ختام الأحد

تراجع سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات الأسبوع، واستقر فقط في بنكين، وخلال السطور التالية نستعرض ختام تعاملات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، أسعار الدولار في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات عند 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية حوالي 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلى الكويتي، لنحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، بنك الشركة المصرفية، الأهلي المصري، مصر، نكست، المصرف المتحد، العربي الأفريقي، ميد بنك، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان) لنحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (فيصل الإسلامي، المصرف العربي، العقاري المصري العربي، القاهرة، التجاري الدولي CIB) حوالي 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الأهلي المتحد، الكويت الوطنى، قطر الوطني) لنحو 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، المصري الخليجي، كريدي أجريكول، إتش إس بي سي HSBC، أبوظبي التجاري، البركة) حوالي 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 47.42 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

47.51 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

47.45 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

47.48 جنيه.