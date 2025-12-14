قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي
الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق
قرار حكومي برفع الحد الأدنى للمعاشات بدءًا من يناير.. هتقبض كام؟
اقتصاد

انخفاض سعر الدولار في مصر ختام الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات الأسبوع، واستقر فقط في بنكين، وخلال السطور التالية نستعرض ختام تعاملات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، أسعار الدولار في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر  

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات عند 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية حوالي 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلى الكويتي، لنحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع. 

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، بنك الشركة المصرفية، الأهلي المصري، مصر، نكست،  المصرف المتحد، العربي الأفريقي، ميد بنك، أبوظبي الأول،  التعمير والإسكان) لنحو  47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (فيصل الإسلامي، المصرف العربي، العقاري المصري العربي، القاهرة،  التجاري الدولي CIB) حوالي  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الأهلي المتحد،  الكويت الوطنى، قطر الوطني)  لنحو  47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإسكندرية، المصري الخليجي، كريدي أجريكول، إتش إس بي سي HSBC، أبوظبي التجاري، البركة) حوالي  47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو  47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 47.42 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع. 

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد 

47.51 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد 

47.45 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم الأحد 

47.48 جنيه.

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

