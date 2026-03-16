إسبانيا تواجه صربيا وتنتظر رد الإتحاد المصري لكرة القدم

أعلن منتخب إسبانيا خوضه لمباراة ودية ضد صربيا في ملعب لا سيراميكا هذا الشهر.

ووفقاً بيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن المباراة ستقام يوم 27 مارس، في تمام الساعة 9 مساءً.

هذه المباراة فستحل بدلا من مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا في كأس فيناليسيميا التي ألغيت بعدما لم يتوصل الاتحادين القاريين لاتفاق.

وستكون هذه المرة الرابعة التي يزور فيها المنتخب الإسباني هذا الملعب.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تفاصيل المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره المصري هذا الشهر.

إذ منح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر موافقته الرسمية لاتحاد الكرة بشأن مواجهة إسبانيا في توقف مارس الجاري.

وأعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه خطابا من الاتحاد الإسباني لاستضافة منتخب مصر يوم 31 مارس الجاري.