10.75 مليون إسترليني.. عقوبة قاسية تضرب تشيلسي بسبب صفقات عهد أبراموفيتش

فرضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز غرامة مالية قياسية على تشيلسي بلغت 10.75 مليون جنيه إسترليني، بعد ثبوت مخالفات مالية تتعلق بصفقات انتقال تمت خلال فترة ملكية رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش بين عامي 2011 و2018.

وكشفت التحقيقات عن دفع مبالغ غير معلنة لبعض اللاعبين والوكلاء وأطراف أخرى دون إخطار الجهات التنظيمية، في صفقات ضمت عدة أسماء بارزة مثل إيدين هازارد وصامويل إيتو وويليان وديفيد لويز ونيمانيا ماتيتش.

وبجانب الغرامة، تقرر فرض حظر فوري على تعاقدات أكاديمية النادي لمدة تسعة أشهر، إضافة إلى حظر معلق على صفقات الفريق الأول لمدة عام، مع تعليق تنفيذ القرار لعامين.

وتُعد هذه العقوبة الأكبر في تاريخ المسابقة، متجاوزة الغرامة التي فُرضت على وست هام يونايتد عام 2007 بسبب قضية انتقال الثنائي كارلوس تيفيز وخافيير ماسكيرانو.

من جانبه، أكد تشيلسي أنه توصل إلى تسوية مع رابطة الدوري، مشيرًا إلى أنه بادر بالإبلاغ عن المخالفات وقدم تعاونًا كاملاً خلال التحقيقات، التي استندت إلى آلاف الوثائق التي قدمها النادي للجهات المنظمة.