مسلسل اللون الأزرق يتصدر تريند X بعد إشادة لجنة الدراما بـ الأعلى للإعلام

تصدر مسلسل اللون الأزرق والنجمة جومانا مراد قائمة تريند منصة إكس، وسط إشادات عدد كبير من الجمهور بالعمل، خاصة أنه يناقش قضية مهمة وهي التوحد وكيفية التعامل مع الأطفال، فضلاً عن رسالة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لأبطال وصناع العمل.

ويأتي تصدر العمل والنجمة جومانا مراد بعد أشادت لجنة الدراما في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمسلسل «اللون الأزرق»، معتبرة أنه من الأعمال الدرامية التي قدمت طرحًا إنسانيًا مميزًا خلال الموسم الرمضاني، لما يتناوله من قضايا اجتماعية مهمة تمس الأسرة المصرية.

وجاءت الإشادة ضمن متابعة اللجنة للأعمال الدرامية المعروضة خلال الموسم، حيث أكدت أن المسلسل نجح في تقديم معالجة درامية واعية لقضايا إنسانية معاصرة، مع الحفاظ على مستوى فني مميز في الأداء والإخراج.

ويُعرض مسلسل اللون الأزرق ضمن موسم دراما رمضان 2026، ويناقش قضية طيف التوحد من زاوية إنسانية واجتماعية وتدور أحداثه حول أم تُدعى «آمنة» تعود إلى مصر مع زوجها وابنها «حمزة» بعد انتهاء عمل الزوج في الخارج، لتبدأ الأسرة رحلة جديدة من التحديات في محاولة استكمال علاج الطفل، وسط ضغوط مادية ونفسية ومخاوف من مستقبل قد لا يكون مهيأ بالكامل لاحتواء طفلها.

مسلسل اللون الأزرق بطولة جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، ورشا مهدي وحنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، نور محمود والطفل علي، إلى جانب عدد من الفنانين.