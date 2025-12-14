قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار اليوم 14-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يشهد سعر الدولار؛ ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 14-12-2025 داخل البنوك المصرية.

البنوك تعود للعمل

وتعود البنوك المصرية اعتبارا من اليوم لعملها علي مدار 5 أيام متصلة بعد إجازة استمرت يومين بدأت صباح الجمعة الماضية حتي مساء أمس السبت.

استقرار الدولار

وسجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه؛ ثباتا لليوم الثالث على التوالي منذ آخر يوم تم اغلاق عمل البنوك فيه .

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

تحركات الدولار

كان سعر الدولار يوم الخميس الماضي وهو آخر يوم عمل في البنوك المصرية؛ لم يرتفع فيها سعر الدولار سوي 9 قروش في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ آخر تحديث سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.48 جنيه .

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو  47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أقل سعر دولار

سجل اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبع

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك “ ميد بنك، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي”.

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو  47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، HSBC،التعمير والاسكان، نكست، مصر، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " سايب، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي،الأهلي الكويتي".

سعر الدولار في مصر

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، التنمية الصناعية"

الشمول المالي لذوي الهمم

يستمر توجيه البنك المركزي المصري؛ للبنوك المصرية في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الميسرة لزيادة المستفيدين من تلك الخدمات لشرائح جديدة من العملاء.

وتأتي تلك التوجيهات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم؛ حيث وجه البنك المركزي ببدء فعاليات الشمول المالي لذوي الهمم" في الفترة من 1 حتى 15 ديسمبر الجاري وتحت رعايته.

من بين البنوك التي بدأت تفعيل الشمول المالي لذوي الهمم، في بنك مصر الحكومي حيث بدء البنك في الاعلان عن تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية .

تتضمن تلك الفعاليات :

  • فتح حسابات التوفيرو الحسابات الجارية
  •  خدمات الدفع والتحويل و التأمين
  •  التمويل والائتمان
  • تقدم تلك الخدمات لكافة شرائح العملاء وبخاصة المرأة والشباب ، وذوى الهمم ، وذلك طوال مدة الفعالية .
  • فتح حسابات مجانية 

وفقا لما اعلنه البنك فإن يقوم بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار 

  •  يمكن فتح حسابات النشاط الاقتصادي " حساب جاري المنجز" و " حساب توفير المنجز " 
  • الاعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب وكذا الحد الأدنى لفتح الحساب
  • اعفاء بطاقة ميزة للخصم الفوري المرتبطة بحسابات النشاط الاقتصادي " المنجز" من مصاريف الإصدار.
سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار مقابل الجنيه أقل سعر دولار اليوم أعلى سعر دولار اليوم الدولار في البنك المركزي البنوك المصرية

