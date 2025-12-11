البنوك تستمر في تقديم خدمات مجانية للعملاء بمناسبة الشمول المالي لذوي الهمم..تفاصيل

يستمر توجيه البنك المركزي المصري؛ للبنوك المصرية في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الميسرة لزيادة المستفيدين من تلك الخدمات لشرائح جديدة من العملاء.

وتأتي تلك التوجيهات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم؛ حيث وجه البنك المركزي ببدء فعاليات الشمول المالي لذوي الهمم" في الفترة من 1 حتى 15 ديسمبر الجاري وتحت رعايته.

من بين البنوك التي بدأت تفعيل الشمول المالي لذوي الهمم، في بنك مصر الحكومي حيث بدء البنك في الاعلان عن تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية .

تتضمن تلك الفعاليات :

فتح حسابات التوفيرو الحسابات الجارية

خدمات الدفع والتحويل و التأمين

التمويل والائتمان

تقدم تلك الخدمات لكافة شرائح العملاء وبخاصة المرأة والشباب ، وذوى الهمم ، وذلك طوال مدة الفعالية .

فتح حسابات مجانية

وفقا لما اعلنه البنك فإن يقوم بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار

يمكن فتح حسابات النشاط الاقتصادي " حساب جاري المنجز" و " حساب توفير المنجز "

الاعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب وكذا الحد الأدنى لفتح الحساب

اعفاء بطاقة ميزة للخصم الفوري المرتبطة بحسابات النشاط الاقتصادي " المنجز" من مصاريف الإصدار.

برامج لدعم ذوي الهمم

أطلق البنك برنامج “الممكن لذوي الإمكانيات المميزة” المخصص لتمكين العملاء من ذوي الهمم.

تفاصيل البرنامج

يوفّر حسابي توفير بعائد مميز يزيد 1%عن حسابات التوفير المتاحة بالبنك، هما " حساب توفير الممكن ذو العائد المميز " و حساب توفير الممكن الاستثماري ذو العائد المميز " مع بطاقة خصم فوري مجانية وإعفاءات على بعض مصاريف القروض والتمويلات الإسلامية

تجهيز فروع لذوي الهمم