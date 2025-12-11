قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البنوك تستمر في تقديم خدمات مجانية للعملاء بمناسبة الشمول المالي لذوي الهمم..تفاصيل

البنك المركزي
محمد يحيي

يستمر توجيه البنك المركزي المصري؛ للبنوك المصرية في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الميسرة لزيادة المستفيدين من تلك الخدمات لشرائح جديدة من العملاء.

وتأتي تلك التوجيهات بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم؛ حيث وجه البنك المركزي ببدء فعاليات الشمول المالي لذوي الهمم" في الفترة من 1 حتى 15 ديسمبر الجاري وتحت رعايته.

من بين البنوك التي بدأت تفعيل الشمول المالي لذوي الهمم، في بنك مصر الحكومي حيث بدء البنك في الاعلان عن تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية .

تتضمن تلك الفعاليات :

  • فتح حسابات التوفيرو الحسابات الجارية
  •  خدمات الدفع والتحويل و التأمين
  •  التمويل والائتمان

تقدم تلك الخدمات لكافة شرائح العملاء وبخاصة المرأة والشباب ، وذوى الهمم ، وذلك طوال مدة الفعالية .

فتح حسابات مجانية 

  • وفقا لما اعلنه البنك فإن يقوم بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار 
  •  يمكن فتح حسابات النشاط الاقتصادي " حساب جاري المنجز" و " حساب توفير المنجز " 
  • الاعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب وكذا الحد الأدنى لفتح الحساب
  • اعفاء بطاقة ميزة للخصم الفوري المرتبطة بحسابات النشاط الاقتصادي " المنجز"  من مصاريف الإصدار.

برامج لدعم ذوي الهمم

أطلق البنك برنامج “الممكن لذوي الإمكانيات المميزة” المخصص لتمكين العملاء من ذوي الهمم.

تفاصيل البرنامج 

يوفّر حسابي توفير بعائد مميز يزيد 1%عن حسابات التوفير المتاحة بالبنك، هما " حساب توفير الممكن ذو العائد المميز " و حساب توفير الممكن الاستثماري ذو العائد المميز " مع بطاقة خصم فوري مجانية وإعفاءات على بعض مصاريف القروض والتمويلات الإسلامية

تجهيز فروع لذوي الهمم

  • واعلن البنك عن تجهيز نحو 471 فرعاًفي مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال العملاء من ذوي الهمم متوفر بها منحدر أو خدمة كرسيكهربائي متحرك
  • و تدريب لكوادرمن الزملاء بخدمة العملاء لتأهيلهم للتعامل مع عملائنا من ذوي الهمم في نحو 514فرعا بمختلف محافظات الجمهورية
  • تدريب موظفين على استخدام لغة الإشارة في 678 فرعاً وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري تحت شعار " شاور"
  •  تم تجهيز 200 ماكينة صراف آلي لذوي الصعوبات الحركية، و1527 ماكينة لذوي الصعوبات البصرية.
بنك مصر البنك المركزي الشمول المالي الشمول المالي لذوي الهمم حسابات مجانية اخبار مصر مال واعمال التمويل والائتمان

