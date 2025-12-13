قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام برايتون.. ما موقف محمد صلاح؟
موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في الإنتركونتننتال والقنوات الناقلة
ما حكم من نسى الاغتسال قبل دخول مكة المكرمة؟.. علي جمعة يجيب
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي
كذب وافتراء.. عاطف إمام : لم أطلب الحصول على 5 كيلو لحمة من نقيب الموسيقيين.. خاص
معاناة بلا نهاية.. الشعب السوداني يعيش أعمق أزمة إنسانية
سكك حديد مصر تواصل نقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية| صور
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
مفتي الجمهورية: الجهل والأمية الرقمية والدينية أخطر تحديات تواجه المجتمعات
مجموعة مصر .. تعرف على قوائم المجموعة الثانية فى أمم إفريقيا
5 كيلو لحمة..نقابة الموسيقيين: قرار شطب الموسيقار عاطف إمام قانوني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بالصور.. قفزات هائلة لأسطول الركاب والبضائع للشركات التابعة للقابضة للنقل البحري| تفاصيل

أتوبيسات النقل
أتوبيسات النقل
حمادة خطاب

=شهد أسطول نقل الركاب والبضائع بالشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري انطلاقة غير مسبوقة، تزامنًا مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير خدمات النقل وتعزيز القدرة التشغيلية.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت الشركة القابضة بتدعيم أسطول شركات نقل الركاب بـ 529 أتوبيس وميني باص جديد صناعة مصرية، مجهز بأحدث وسائل الراحة والأمان، بما في ذلك شاشات عرض ومنافذ شحن وأنظمة تكييف متطورة، إلى جانب إدخال أتوبيسات بدورين ورفع كفاءة الأتوبيسات الحالية لتوحيد مستوى الخدمة على جميع الخطوط.

وشملت الخطة تدبير:

شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة: 256 أتوبيس وميني باص بإجمالي 2.043 مليار جنيه، لتشغيل 73 خطًا و45 محطة رئيسية وفرعية.

شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة: 209 أتوبيس وميني باص بإجمالي 1.609 مليار جنيه، لتشغيل 60 خطًا و38 محطة.

شركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS: 64 أتوبيس بإجمالي 570.5 مليون جنيه، لتشغيل 64 خطًا و64 محطة.

كما تم إدخال نظم الحجز والتحصيل الإلكتروني وربطها بأنظمة متابعة السائقين والمركبات، مع إنشاء غرفة سيطرة مركزية مزودة بتقنيات GPS لضمان الالتزام بالجداول ومعايير السلامة، فضلًا عن تحديث البنية التحتية والمراكز وورش الصيانة، ورفع كفاءة 228 أتوبيسًا وضمان توفر قطع الغيار الأصلية.

وفي قطاع البضائع، تم دمج الشركات في شركة النيل لنقل البضائع، وتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة متنوعة، إلى جانب رفع كفاءة 150 سيارة وتقديم خدمات النقل المبرد لتغطية المنتجات الغذائية والأدوية بكفاءة عالية.

وأكدت الشركة أن هذا التطوير يعكس استثمارًا استراتيجيًا في التنمية الشاملة، ويعزز رؤية مصر 2030 لتقديم منظومة نقل حديثة تجمع بين التكنولوجيا المحلية والصناعة الوطنية، لتلبية احتياجات المواطنين والبضائع بكفاءة وأمان.

نقل الركاب القابضة للنقل البحري السيسي

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
الفواكه الغنية بفيتامين C
أعراض سرطان الثدي
عضو هيئة التدريس
