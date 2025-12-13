محافظ البنك المركزي: إنشاء مركز التجارة الأفريقي يمثل إنجازا كبيرا ومستقبلا واعدا لقارتنا

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إن حدث اليوم يمثل إنجازا كبيرا ومستقبلا واعدا لقارتنا.

وأوضح خلال كلمته بفعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد محافظ البنك المركزي، أن العاصمة الإدارية الجديدة فرصة لخلق اقتصاد متنوع وتعزيز الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يقدم الخدمات للقارة على مدى 3 عقود، مشددا على أن مصر تؤكد الدور المحوري للقارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن مركز التجارة الأفريقي يعد مركزا للابتكار والأبحاث للقارة، منوها بأن تحقيق منطقة التجارة الحرة الأفريقية أمر مهم للغاية في ظل المتغيرات العالمية.